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Haberler > Ekonomi > Altın yükselecek mi, düşecek mi? JPMorgan'dan dikkat çeken tahmin

Altın yükselecek mi, düşecek mi? JPMorgan'dan dikkat çeken tahmin

Düzenleyen: / Kaynak: -
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Altın yükselecek mi, düşecek mi? JPMorgan&#039;dan dikkat çeken tahmin
Altın Fiyatları, Fed, Haber

Ekonomi Haberleri  / -

JPMorgan son dönem yatırımcıların ilgisi ile rekor kıran altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir tahminde bulundu. Ons altının yıl içinde yatırımcının aşırı heyecanlanma eğilimleri ile 2 bin 500 doları göreceği öngörüldü.

Geçen haftanın son günü tüm zamanların rekorunu kıran altın fiyatlarına ilişkin gelişmeler yatırımcı tarafından yakından takip ediliyor. JPMorgan Chase & Co. Küresel Emtia Araştırma Başkanı Natasha Kaneva'ya göre, fiyatının bu yıl ons başına 2.500 dolara ulaşma potansiyeli var.

Natasha Kaneva, Bloomberg TV röportajında, piyasanın aşırı heyecanlanma eğiliminde olduğunu ifade etti. Kaneva, bu fiyat hedefi için "Enflasyonda ve iş sayılarında ılımlılığın devam ettiğine ve Fed'in gerçekten kesinti yaptığına dair teyitlere ihtiyacımız var" dedi.

GÖZLER FED'İN ATACAĞI ADIMLARDA

Fed'in açıklanan enflasyon rakamlarının ardından atacağı gevşeme adımlarının, tahvil gibi getiri sağlayan varlıklarla karşılaştırıldığında altının çekiciliğini artırması bekleniyor. Politika yapıcılar, borçlanma maliyetlerini düşürmeden önce enflasyonun yüzde 2 hedefine doğru ilerlediğine dair daha fazla kanıt görmeleri gerektiğini söyledi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: -
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