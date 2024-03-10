Altında ralli bitmedi, uzman isim uyardı: Eksik ödeme almayın

Altın fiyatlarının üst üste rekor kırması ile Kapalıçarşı'da hareketli anlar yaşandı. Altın fiyatlarındaki makas hepten açıldı. Finans analisti İslam Memiş, yatırımcıları fiziki altın alımına ilişkin "Eksik ödeme almayın" diyerek uyardı.

Küresel piyasalarda açıklanan makroekonomik verilerle yükselen altın fiyatları ve iç piyasada dolar kurunun da etkisiyle gözlenen rekorların ardından uzman isim uyardı. Finans analisti İslam Memiş fiziki altındaki işçiliğe dikkat çekerek, altın fonlarına girişi tavsiye etti. Uzman isim, FATSİ uygulamasında 12 ay vade devletin yüzde 4 ek ödeme verdiğini hatırlattı.

FİZİKİ ALTIN UYARISI

Memiş Youtube kanalı üzerinden yayımladığı videosunda şunları kaydetti:

Bu haftanın önemli başlıklarından birisi de altın. Altın tarafında Darphane Genel Müdürlüğü'nün basmış olduğu çeyrek altın, yarım altın gibi işçilik olduğu için bu tarafı tavsiye etmemiştim.

Özellikle altın fonlarına girişini tavsiye etmiştim. Uzun vadeli altın fonlarını önerdiğimi söyleyebilirim.

EKSİK ÖDEMEYE DİKKAT

Deprem hadisesinden dolayı korkan vatandaşlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın desteklediği fiziki altınlarınızı götüyorsunuz FATSİ uygulamasına dahil ediyorsunuz. Burada bir getiri elde ediyorsunuz. Fiziki olarak da geri alabiliyorsunuz, bankaya göre değişiklik var.

Bir şey dikkatimi çekti. KKM'de döviz tarafı bitti biliyorsunuz yeni KKM yok. Altın tarafında bitmedi. Bugün fiziki altınları bankaya götüren sisteme dahil olanlar için KKM devam ediyor.

FATSİ'ye girenlere 12 ay vadeyle yüzde 4, 6 ay için yüzde 3, 3 ay için yüzde 2 ekstra peşin ödeme veriyorlar. Sistem veriyor.

Örneğin 1 kilogram altınınız var. FATSİ programı size yüzde 4 peşin ödeme yapıyor. Yani sizin hesabınıza 1040 gram olarak geçiyor.

Bazı arkadaşlar o 40 gram geçmedi diyor. Öyle bir şey varsa bankacınızla görüşün. Bu önden verilen destekleri alın, araştırın. Devletin vermiş olduğu ek ikramiyenizi mutlaka almanız gerekiyor.