Altında yön yukarı, gözler bugün açıklanacak veriye odaklandı

Altında son dakika… Bir süredir 2050 TL seviyelerine yakın seyreden gram altın fiyatları, Kapalıçarşı’da 2 Şubat işlemlerine 2080 TL’den başladı. Dolar/TL ve ons altında yaşanan yükselişle beraber gram da pozitif seyrediyor. Analistler; altın fiyatlarında artık 2050 TL seviyelerinin dip olarak takip edilebileceğini ve mevcut şartlarda bu seviyenin altı görülse bile “kalıcı” olmayabileceği öngörüsünde bulunuyor. Bugün açıklanacak ABD Tarım Dışı İstihdam verilerinde beklenti altında bir gerçekleşme halinde, altın fiyatlarında da yükseliş hız kazanabilir.

Türkiye Gazetesi Özel - Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın ocak ayı toplantısının ardından her ne kadar mart ayı için istediği “faiz indirimi” mesajını alamasa da; “faizlerde daha fazla artış olmayacağı” yönündeki mesajlarla birlikte pozitif eğilim çabasını koruyor. Dünkü işlemlerde 2030 dolardan destek bulan ons altın, akşam saatlerinde 2065 dolara kadar yükselmişti. 2 Şubat işlemleri ise 2055 dolar seviyelerinden başlıyor.

DOLAR ENDEKSİ ZAYIFLIYOR

Ons altın için önemli olan küresel dolar fiyatlamaları eğiliminde zayıf görünüm dikkat çekiyor. Dünkü işlemlerde 103,80 seviyesini test eden dolar endeksi, bu sabah 103,00 sınırına kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil getirilerinde 3,90 seviyesi, iki yıllık gösterge faizde de 4,20 seviyesine yakın işlemler devam ediyor. Tahvil verimlerinde FED’den gelen mesajların ardından düşüş yaşanmıştı. “Faiz indirimlerinin büyük olasılıkla son bulduğuna” dair işaretler, ABD tahvillerine bir miktar alım getirmişti. Bu da piyasalarda risk iştahını artırarak ons altında alımları beraberinde getirmişti.

2 ŞUBAT KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

İç piyasalarda dolar/TL tarafında yaşanan sınırlı yükseliş ve ons altının 2065 dolar denemesi, gram altın fiyatlarına da pozitif yansıdı. Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı 2 Şubat işlemlerine TSİ 08:15 itibarıyla 2080 TL’den başladı. Çeyrek altının satış fiyatı aynı saatlerde 3310 TL, Yarım Altın 6630 TL ve Tam Altın 13.200 TL’den işlem gördü.

ALTINDA BEKLENTİ VE HEDEF

Altın fiyatları için bugünün en önemli verisi, ABD Tarım Dışı istihdam rakamları olacak. 187 bin artış beklenen verinin beklenti paralelinde ya da beklenti altında gelmesi halinde; dolar endeksinde ve ABD tahvillerinde bir miktar daha zayıflama eğilimi ve ons atın tarafında 2070-2080 dolar dirençlerinin test edilmesinin gündeme gelebileceği belirtiliyor. Bu durumda gram altın tarafında da 2100 TL’ye doğru bir ivmelenme görülebileceğini ifade eden analistler; “Kapalıçarşı gram altın fiyatlaması için 2050 TL’nin altı, mevcut şartlarda artık çok da mümkün görünmüyor. Veri ve haber akışına bağlı olarak bu seviyelerin altı görülse bile, oralarda çok da kalıcı olmayabilir. Çünkü FED, gelecekte faiz indirim sürecine bir şekilde başlayacak” değerlendirmesinde bulunuyor.