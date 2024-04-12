Altından yeni rekor! Uzmanlardan yatırımcılara 3 kritik uyarı 

Altında son dakika! Küresel piyasalarda ons altın 2395 dolar ve serbest piyasada gram altın 2490 TL ile rekor kırarken; Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği Danışmanı Bob Parker’dan 3 kritik uyarı geldi: “FED’in faizleri uzun süre yüksek tutma ihtimali gittikçe artıyor. ABD tahvil getirileri yükseliyor. Dolar bütün para birimlerine karşı değerleniyor. Bu üç unsur, altın fiyatlarını savunmasız bırakabilir!”

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında soluksuz yükseliş devam ederken, yeni rekor seviyeler görülüyor. Küresel piyasalarda ons altın 2395 dolarla tüm zamanların zirvesini gördü. Serbest piyasada gram altın fiyatı da 2490 TL ile tüm zamanların en yükseğini test etti. 12 Nisan sabah saatlerinde ons altında 2385 dolar ve gram altında da 2480 TL’ye yakın seviyelerde denge arayışı devam ediyor. Altın için uzun vade beklentileri pozitif olsa da kısa vadede yükselişin çok hızlı gerçekleştiği uyarıları artıyor.

ALTIN DAHA FAZLA YÜKSLEİR Mİ?

Bu hafta ABD TÜFE verisinin yüzde 3,5 ile beklentileri aşması, iki yıllık ABD tahvil faizlerinin yüzde 5’e yönelmesi, 10 yıllıkların yüzde 4,50’yi geçmesi ve dolar endeksinin 105,50’yi test etmesi; altının aleyhine olmasına rağmen, sarı metalde yükselişin sürmesi normal karşılanmıyor. Uluslararası Sermaye Piyasaları Birliği Kıdemli Danışmanı Bob Parker "Altın şu anda bir aksiliğe karşı çok savunmasız. Hızlı yükseldi, daha yukarı hareketlilik minimum düzeyde kalabilir. Çünkü destekleyici temeller mevcut değil” görüşünü savundu.

ALTIN İÇİN 3 KRİTİK UYARI!

Altının gidişatına durdurabilecek üç faktör olduğunu belirten Parker; “Birincisi, her ne kadar birçok kişi FED’den bu yıl üç faiz indirimi beklese de, ABD ekonomisinden gelen güçlü veriler, FED’in daha az indirim yapma ve faizi daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini giderek artıyor. İkincisi, altının faiz getirisi yok. Yükselen ABD tahvil faizleri, az riskle cazip getiri sunabiliyor. Üçüncüsü de ABD dolarının gücünü koruması… Tahvil getirilerinde olduğu gibi dolar endeksi de sıkı para politikası nedeniyle yükselişe geçti ve bu yıl neredeyse tüm yabancı para birimleri karşısında değer kazandı” diye konuştu.

ALTIN NEDEN ÜYKSLEİYOR?

Altın neden yükseldiği konusunda da açıklamalarda bulunan Parker; “Önceki yıl zayıf performans gösterdi. Şimdi bir telafi etkisi var. Ayrıca merkez bankaları yeniden altında ciddi alıcı olarak rezervlerini çeşitlendirmeye yöneldi. Bitcoin ile yakın bir korelasyon olduğunu düşünenler de var ancak bunun ne kadar anlamlı olduğu konusunda bir fikir birliği yok” şeklinde konuştu.

Bu arada ons altının son dönemde artan jeopolitik riskler sebebiyle yükselişe geçtiği dikkat çekerken; birçok kurum ve analistin, 1 yıl sonrası için 3000-3500 dolar bandı beklentisi de gittikçe artıyor.