Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 603 bin liraya geriledi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 603 bin liraya düştü.

Kaydet
|

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 540 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 605 bin lirayı gören​​​​​​​ standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,03 düşüşle 6 milyon 603 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 605 bin liradan tamamlamıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
SPK tek tek IBAN paylaştı! Fon krizinden fahiş kâr edenler için kritik adım
TASARRUF ORTAĞIM

SPK tek tek IBAN paylaştı! Fon krizinden fahiş kâr edenler için kritik adım

İŞLEM MİKTARI 353 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 318 milyon 622 bin 230,27 lira, işlem miktarı ise 353,23 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 361 milyon 955 bin 578,28 lira olarak gerçekleşti.

ÖNERİLEN HABERLER
Eylülde getiri şampiyonu belli oldu! Ne altın ne dolar ne de borsa…
EKONOMİ

Eylülde getiri şampiyonu belli oldu! Ne altın ne dolar ne de borsa…

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler Ticaret AŞ, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticaret Yetkili Müessese AŞ, Sağlamoğlu Yetkili Müessese AŞ, Nilo Metal ve Kıymetli Madenler Ticaret AŞ ve NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış6.605.000,004.180,00
En Düşük6.540.000,004.149,50
En Yüksek6.605.000,004.186,00
Kapanış6.603.000,004.180,00
Ağırlıklı Ortalama6.559.518,014.174,64
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.318.622.230,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)353,23
Toplam İşlem Adedi34
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.