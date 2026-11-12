Altının kilogramı 6 milyon 379 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 379 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 6 milyon 355 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 520 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 2,2 düşüşle 6 milyon 379 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 525 bin liradan tamamlamıştı.

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İŞLEM MİKTARI 350 KİLOGRAM

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 238 milyon 851 bin 471,78 lira, işlem miktarı ise 350,24 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 240 milyon 926 bin 264,28 lira olarak gerçekleşti.

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EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Vakıflar Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler ile Aizona Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.525.000,00 4.015,00 En Düşük 6.355.000,00 3.947,00 En Yüksek 6.520.000,00 3.968,00 Kapanış 6.379.000,00 3.947,00 Ağırlıklı Ortalama 6.393.943,52 3.955,56 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.238.851.471,78 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 350,24 Toplam İşlem Adedi 44

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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