Altının tahtını sallayabilir! "Bitcoin piyasa değeri 2030'da 1 milyon dolar olacak"

Uzmanlara göre Bitcoin’in değeri 2025’te 220 bin dolara, 2030’da ise 1 milyon dolara kadar çıkabilir. Bu tahminler, Bitcoin’in altınla benzer hareketler göstermesi ve “dijital altın” olarak görülmesine dayanıyor. Analistlere göre Bitcoin’in altının piyasa değerinden pay alması, uzun vadede büyük yükselişlere kapı açabilir.

Uzmanlara göre Bitcoin’in değeri 2025 yılında 220 bin dolara kadar çıkabilir. Bu tahmin, Bitcoin’in geçmişte altınla benzer hareketler göstermesine dayanıyor.

BİTCOİN VE ALTINDA BENZER HAREKETLER

Sosyal medya platformu X’te “Apsk32” kullanıcı adıyla tanınan bir analist, Bitcoin’in 4 yılda bir büyük yükseliş yaşadığını ve bu yıl da büyük bir artış beklediğini söylüyor.

Ona göre altının değeri arttıkça Bitcoin de benzer şekilde yükseliyor.

Analist, bazı hesaplamalara göre Bitcoin’in bu yıl 444 bin dolara kadar çıkabileceğini ama 2025 için daha gerçekçi tahminin 220 bin dolar olduğunu belirtiyor.

"PİYASA DEĞERİ 1 MİLYON DOLARA YAKLAŞABİLİR"

Bitcoin analisti Sam Callahan ise Bitcoin’in, altının piyasa değerinden pay alması durumunda ulaşabileceği seviyeleri inceledi.

Callahan’a göre, altının 2030’da ons başına 5.000 dolara ulaşması ve Bitcoin’in altının piyasa değerinin %50’sini alması durumunda BTC fiyatı 924 bin dolara çıkabilir.

Coinpaper'ın haberine göre, bu tahminler kesin bir fiyat öngörüsü değil; “In Gold We Trust” adlı rapora dayalı olarak dijital ve fiziki varlıkların 2030 yılına kadar ulaşabileceği potansiyel değeri gösteriyor.

Altınla korelasyon, Bitcoin’in uzun vadeli fiyat analizlerinde giderek daha önemli bir etken haline geliyor. Güncel projeksiyonlar, 2025’te altı haneli rakamlara ulaşma, 2030’da ise 1 milyon dolara yaklaşma ihtimaline işaret ediyor.

BİTCOİN NE KADAR?

Bitcoin, bugün (18.05.2025) itibarıyla 103 bin dolar seviyesinden işlem görüyor.