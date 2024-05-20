Amazon Türkiye'den iş fırsatı! Tam 400 kişi alınacak, başvurular başladı

Amazon Türkiye'nin 400'den fazla kişiye istihdam sağlayan Tuzla'daki tesisine temmuz ayındaki Prime Day etkinliğine yardımcı olmak üzere 400 depo operatörü daha alınacak.

Amazon, faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel kalkınmaya katkıda bulunarak çok sayıda istihdam ve ekonomik fırsat oluşturuyor.

İstanbul Tuzla'da 100 milyon doların üzerinde bir yatırım yapan ve 2022 yılının sonlarına doğru açılan Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi de yeni işe alımlarla büyümeye devam ediyor.

PRİME DAY TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şubat-nisan döneminde 400'den fazla kişiye istihdam sağlayan tesis, Amazon'un her yıl Prime üyelerine özel olarak düzenlediği 'Prime Day' etkinliğine yardımcı olmak üzere 400 depo operatörü daha alacak.

Prime Day bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Şirketin operasyon ağındaki iş olanakları arasında müşteri siparişlerinin depolanması, toplanması, paketlenmesi, sıralanması ve gönderilmesi ile ilgili pozisyonlar yer alıyor.

Amazon Türkiye ekibine katılmak isteyenler, şirketin web adresinden başvuruda bulunabilecek.