Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Amazon Türkiye'den iş fırsatı! Tam 400 kişi alınacak, başvurular başladı

Amazon Türkiye'den iş fırsatı! Tam 400 kişi alınacak, başvurular başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Amazon Türkiye&#039;den iş fırsatı! Tam 400 kişi alınacak, başvurular başladı
Amazon, İstihdam, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Amazon Türkiye'nin 400'den fazla kişiye istihdam sağlayan Tuzla'daki tesisine temmuz ayındaki Prime Day etkinliğine yardımcı olmak üzere 400 depo operatörü daha alınacak.

Amazon, faaliyet gösterdiği ülkelerde yerel kalkınmaya katkıda bulunarak çok sayıda istihdam ve ekonomik fırsat oluşturuyor.

İstanbul Tuzla'da 100 milyon doların üzerinde bir yatırım yapan ve 2022 yılının sonlarına doğru açılan Türkiye'deki ilk Amazon Lojistik Merkezi de yeni işe alımlarla büyümeye devam ediyor.

PRİME DAY TEMMUZ AYINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Şubat-nisan döneminde 400'den fazla kişiye istihdam sağlayan tesis, Amazon'un her yıl Prime üyelerine özel olarak düzenlediği 'Prime Day' etkinliğine yardımcı olmak üzere 400 depo operatörü daha alacak.

Prime Day bu yıl temmuz ayında gerçekleştirilecek.

Şirketin operasyon ağındaki iş olanakları arasında müşteri siparişlerinin depolanması, toplanması, paketlenmesi, sıralanması ve gönderilmesi ile ilgili pozisyonlar yer alıyor.

Amazon Türkiye ekibine katılmak isteyenler, şirketin web adresinden başvuruda bulunabilecek.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Bakan Uraloğlu’ndan Reisi'nin helikopteri hakkında açıklama! "İlk tespit, tamamının öldüğü yönünde oldu"300 rahatsızlığı taklit ediyor, teşhisi zor! ‘Hayalet hastalık’ olarak biliniyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türkiye gri listeden çıkacak mı? Mehmet Şimşek'ten heyecanlandıran sözler - EkonomiTürkiye gri listeden çıkacak mı? Şimşek'ten önemli açıklamaKirada yüzde 25'lik artış sınırı devam edecek mi? Bakan Şimşek son noktayı koydu - EkonomiKirada yüzde 25'lik artış sınırı devam edecek mi?TÜİK 21 sözleşmeli personel alıyor! Son başvuru tarihi belli oldu - EkonomiTÜİK 21 sözleşmeli personel alacakEnkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına... - EkonomiEnkazın ortasında hasat zamanı: 20 TL'ye yurt içine, 25 TL'den yurt dışına...Bitcoin 1 ayın zirvesinde! Para girişine dikkat… - EkonomiBitcoin 1 ayın zirvesinde! Para girişine dikkat…Uzman isim uyardı! Borsada 400 $ yolculuğu başladı mı? Bu sektörlere dikkat - EkonomiUzman isim uyardı! Borsada bu sektörlere dikkat
Sonraki Haber Yükleniyor...