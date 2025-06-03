Anaokulu öğretmeniydi! Önce patron sonra fenomen oldu... 100 kiloya 'bana mısın' demiyor

Bursa'da Öznur Kurt (44), 7 yıl anaokulu öğretmenliği yapmasının ardından beyaz eşya teknik servisinde işe girdi. 8 erkek arasında çalıştıktan sonra 2018'de mağaza açarak kendi işinin patronu olan Kurt, 100 kiloluk çamaşır ve bulaşık makinelerini tek başına sırtlayarak evlere servise gidiyor.

Bursa'nın İznik ilçesinde iki erkek çocuk annesi Öznur Kurt, yaptığı açıklamada 7 yıl anaokulu öğretmenliği yaptığını söyledi. Çocuğunun rahatsızlığı nedeniyle öğretmenliği bıraktığını ve bir süre sonra evinin yakınlarındaki bir beyaz eşya firmasının teknik servisinde işe girdiğini dile belirten Kurt, 2011'de başladığı işi 2018 yılına kadar sürdürdüğünü anlattı.

Teknik servis yöneticisi olduğu işte 8 erkek arasında çalıştığını aktaran Kurt, şu ifadeleri kullandı:

ÖNCE PATRON, SONRA FENOMEN OLDU "Servis çalışanı olmak çok tecrübe kazandırdı. Girişimci olma hayalim vardı. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) desteğiyle 2018'de İznik'te beyaz eşya mağazası açtım. Erkek egemen bir sektördeyiz. Şimdilerde kadın mağaza sahipleri sayısı artıyor o dönemlerde neredeyse hiç yoktu. Ben servis çalışanıydım ve çok şey öğrendim. Teknik ekiple evlere gidiyordum. Mağazayı açınca orada öğrendiklerimi pratik bilgiler olarak kadınlara sosyal medya aracılığıyla aktarmaya başladım."

TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ULAŞIYORLAR

Kadınların basit arızalar için servislere ulaşmaya çalıştığını bildiği için bu yönde sosyal medyada bilgilendirici paylaşımlara ağırlık verdiğinin altını çizen Kurt, "Sonuçta 45 bin nüfuslu bir ilçenin sınırlarını aştık ve 100 binden fazla takipçiye ulaştık. Ülkenin dört bir yanından bizi takip eden, ürün satın alanlar var. Rize, Trabzon, Samsun, Ankara, Diyarbakır gibi birçok yere beyaz eşya sattım. Sosyal medyada bunu başlatanlardan biri de benim" dedi.

Bazen çamaşır ve bulaşık makinesini kendisinin sırtlayıp tüketiciye götürdüğünü, yaz aylarında tarlada ürün hasat ettiğini anlatan Kurt, "Sırtımda yükle merdiven bile çıktım. Çalıştım, çabaladım ama hiç şikayetçi değilim" ifadelerini kullandı.