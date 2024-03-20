Ankara-Elmadağ treni yarın sefere çıkıyor: Bakan açıklama yaptı

Ankara-Elmadağ Bölgesel Tren seferleri yarın başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, her gün 6 seferin yapılacağını fiyatların da en düşük düzeyde tutulmaya çalışıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Elmadağ Bölgesel Tren seferlerine ilişkin detayları açıkladı. 21 Mart'ta başlatacakları seferlerde, Ankara Elmadağ arasında her gün 6 seferin yapılacağını bildiren Uraloğlu, tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuklarını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı. Bizler de vatandaşlarımızın konforu, vatandaşımızın güveni için Türkiye'nin dört bir yanını demiryolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz" dedi

Bakan Uraloğlu, mevcut tüm demiryolu hatlarının tamamen yenilendiğini, yüzde 60’tan fazlasının ise sinyalli hale getirildiğini kaydetti. Son 22 yılda demiryollarına 57 milyar dolar üstünde yatırım gerçekleştirdiklerini dile getiren Uraloğlu, 2002 yılında 10 bin 948 km olan hat uzunluğunu, şu anda 13 bin 919 kilometreye yükselttiklerini ve 2 bin 252 kilometre hızlı tren hattı inşa ettiklerini ifade etti. Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizi, yarım asırlık hayalimiz olan Yüksek Hızlı Tren işletmeciliği ile tanıştırdık ve Avrupa’da 6’ncı, Dünya’da 8’inci yüksek hızlı tren işletmecisi yaptık. Demiryollarına yaptığımız yatırımların sonuçlarını da aldık. Artık vatandaşlarımız seyahatlerinde demiryollarını tercih etmeye başladı. Vatandaşlarımızın isteğiyle son dönemde birçok hatta yeni sefer başlattık. Bunların en sonuncusu da Ankara -Elmadağ arası yeni seferlerimiz oldu.”

Bakan Uraloğlu, “Bölgesel Tren Seferi Ankara-Elmadağ ve Elmadağ-Ankara arasında her gün 6 sefer olarak düzenlenecek. Gelen talepler neticesinde sefere koyduğumuz Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni, 21 Mart tarihinden itibaren işletilmeye başlayacak. Her gün aralıksız olarak 6 sefer yapacak olan trenlerimiz ile vatandaşlarımız Ankara Elmadağ arasında konforlu yolculuk etme şansı bulacak. Ankara-Elmadağ Bölgesel Trenimiz 136 koltuk kapasiteli dizel setlerden oluşacak” diye konuştu.

"FİYATLARI EN UYGUN DÜZEYDE TUTTUK"

Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni’nin her gün Ankara’dan 06:10, 12:25 ve 17:40 saatlerinde, Elmadağ’dan Ankara’ya ise 07:20, 13:30 ve 18:55 saatlerinde hareket edeceğini bildiren Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü;

“Hareket saatleri vatandaşların ihtiyacına göre belirlendi. Seyir süresi ise 40 ila 45 dakika olacak. Ankara-Elmadağ Bölgesel Treni sadece Kayaş İstasyonu’nda bir dakikalık bekleme yapacak. Tren seferlerinde bilet fiyatlarını da en uygun düzeyde tuttuk. Tam parkur ücretinin 55 TL, diğer istasyonlar için ise 40 TL olarak belirlendik. İnsanımız trenle yapılan seyahatin konfor ve güvenine alıştı. Bizler de vatandaşlarımızın konforu, vatandaşımızın güveni için Türkiye’nin dört bir yanını demiryolu ağları ile birleştirmeye, yeni tren seferleri ile vatandaşlarımızı buluşturmaya devam edeceğiz.”