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Ankara’da mağaza açılışında izdiham: Gece yarısı sıraya girdiler

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ankara’da mağaza açılışında izdiham: Gece yarısı sıraya girdiler

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da Sincan ilçesinde indirimli telefon ve altın satacak mağazanın açılışında izdiham yaşandı. Vatandaşlar, ürünlerin ucuza satılacağını duydukların için gece yarısı sıraya girdiklerini ifade etti.

Enflasyon nedeniyle artan fiyatların ardından gelen indirim haberleri vatandaşlarda paniğe neden oluyor. Tüketici ürünlerin indirime girdiğini duyunca bir ihtiyacı olmasa dahi soluğu mağazalrda alabiliyor. Ankara’nın Sincan ilçesinde altın, telefon ve elektronik ev aletlerini indirimli olarak satacağı öne sürülen mağazanın açılışına yüzlerce vatandaş katıldı.

“UYGUN OLAN NE VARSA ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Mağazanın kepenklerinin açılmasıyla ise vatandaşlar arasında kıyasıya bir yarış gerçekleşti. Mağazanın içerisinde altın alabilmek için yine bir kuyruk oluşturan vatandaşlar arasında sıra kavgaları yaşandı.

Sabahın ilk ışıklarından itibaren sıraya giren bir vatandaş ise “3-4 saattir buradayız. Televizyon varmış televizyon almayı düşünüyoruz. Uygun olan ne varsa almayı düşünüyoruz” dedi.

“2 BİN KİŞİ VAR İÇERİDE SAVAŞ DÖNECEK”

Gece yarısı sıraya giren Emre Bayat ise “6’ncı saati devireceğiz neredeyse. Telefon çekilişine gireceğim ve altın alacağım. (Gece) 4 civarında geldim. 1’de gelenler de var. Çok kalabalık burası. Alıp çıkacağım yoksa bu izdihamda mümkün değil. Zaten 2 bin kişi var içeride” diye konuştu.

“SABAHIN 5’İNDE GELDİK”

Battaniyesiyle sıraya giren bir vatandaş ise “Sabahın 5’inde geldik buraya bekliyoruz. Ne yapacağız? Çeyrek altın ucuz dediler bizde geldik, bekliyoruz. Battaniye olmasa donacaktım? Gelmesek içimiz el vermedi” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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