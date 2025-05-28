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Antalya'da taksi ücretlerine zam!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Antalya&#039;da taksi ücretlerine zam!
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da taksi ücretlerine zam geldi. Taksimetre açılış ücreti 30 TL, kilometre ücreti 36 TL, indi-bindi ücreti ise 150 TL oldu. Zamlı tarife Kurban Bayramı öncesi uygulamaya başlanacak.

Antalya Şoförler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taksimetre ücretlerine zam geldiğini duyurdu. 

Alkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada taksimetre açılış ücretinin 30 TL, kilometre ücretinin ise 36 TL’ye yükseldiğini duyurdu. Kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 150 TL olarak belirlendi.

Yeni tarife, Kurban bayramı öncesi 30 Mayıs 2025 Cuma günü uygulanmaya başlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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