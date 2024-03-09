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Haberler > Ekonomi > Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu tarihten sonra dört katını ödeyeceksiniz

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu tarihten sonra dört katını ödeyeceksiniz

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Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Bu tarihten sonra dört katını ödeyeceksiniz

Ekonomi Haberleri  / -

Zorunlu trafik sigortası fiyatlarında mayıs ayında devreye girecek yeni düzenleme ile ciddi bir artış olasılığı bulunuyor. Yeni düzenlemede kazasız sürücü yüzde 50 indirim alabilirken, kötü sürücüler yüzde 200 zamlı poliçe ödemek zorunda kalacak.

Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında yeni sistem devreye giriyor. Konuyla ilgili açıklama yapan TÜKONFED Başkanı Turusan Bağcı, “Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” dedi. TÜKONFED Başkanı Bağcı, Mayıs ayı itibarıyla trafik sigortalarında değişiklik olacak” ifadelerini kullanarak, “Hasar endeksi diyebileceğimiz araç fiyatı, parça fiyatları, hasar oranları gibi birçok uygulamaya bakılıp trafik sigortası primlerini Mayıs ayından itibaren yükseltme ve düşürme yetkisini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) almış oldu. Mayıs ayında da trafik sigortasında ciddi bir artış olabilir” diye konuştu.

YÜZDE 200 ARTIŞ

İyi sürücü ile kötü sürücü arasında önemli farklar olduğunun altını çizen Bağcı, “İyi sürücü yüzde 50 indirim alabilirken kötü sürücü yüzde 200’e kadar sürprimi trafik sigortası ödeyebiliyor. Bu da iyi sürücü ile kötü sürücü arasında trafik sigortası prim farkını 6 kata çıkarabiliyor. Mayıs ayında da endekse göre bir artış bekliyoruz. Bununla ilgili artış olabilir dikkatli olmak lazım” diye açıklamada bulundu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
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