Araç alacaklar dikkat! İkinci el otomobil balonu sönüyor... Fiyatlar düşmeye başladı

11 Aralık 2023 15:47 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:50

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İkinci el otomobil satışında yaklaşık 4 aydır ciddi bir durgunluğun olduğunu ifade eden galerici Ahmet Yurtlu, bu durgunluğun araç fiyatlarını aşağı çektiğini söyledi. Son 4 aydır ciddi bir durgunluk olduğunu ve bazı araçlarda yüzde 25’lere varan düşüş yaşandığını belirten Yurtlu, araç düşünenlerin Aralık ayını fırsata çevirmesi gerektiğinin altını çizerek, fiyatlardaki gerilemenin nedenlerini sıraladı.

Gerilemenin en büyük sebeplerinden bir tanesinin piyasadaki oyuncuların çoğalması olduğunu belirten Yurtlu, "Alıp satanların artması ve arabanın yatırım aracı haline dönmesinden dolayı insanların teveccüh göstermesidir. Araç alanları sayısının çoğalması da etkileyen faktörlerden oldu. Bu durum 1 buçuk yıl kadar sürdü. Ancak şu anda alınan önlemler doğrultusunda son 4 aydır ciddi bir gerileme var. 6 ay meselesi dün itibariyle 6 ay daha uzatıldı. 6 ay ve 6 bin kilometreyi doldurmamış araçları vatandaşlar satamayacaklar. Durum böyle olunca bunu rant amaçlı satanların çoğu terk etmek zorunda kaldı" dedi.

"İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARINDA YÜZDE 20-25 GERİLEME OLDU"

Bahsi geçen aktörlerin piyasadan çıkmasıyla fiyatların reel seviyelerine döndüğünü ifade eden Yurtlu, "Burada yaşadığımız sıkıntı; insanlar döviz alır gibi altın alır gibi gelip araba alıyorlardı. Buna mukabil araba ihtiyacı olanlar alamıyorlardı. Çeşitli sektörde çalışan vatandaşlar bütçesine göre 10 tane, 5 tane, 3 tane araç alı, stokluyorlardı. 10 tane araç orada stokta yatarken, ihtiyacı olan alamıyordu. Bu alınan kararların takibi de yapılmaya başladı. İnternet sitesi üzerinden de bir takım satış yapanlar ciddi derecede takip edilmeye başlanınca burada bir blokaj oldu ve sonuçlarını vermeye başladı. Bundan dolayı da yüzde 20-25’e kadar bir gerileme oldu" ifadelerini kullandı.

"ARAÇ DÜŞÜNENLER ARALIK AYINI FIRSATA ÇEVİRMELİ"

Araç almak isteyen vatandaşların Aralık ayını fırsata çevirmesi gerektiğini dile getiren Yurtlu, "Bu durum bizim sektörümüzde sürekli yaşadığımız dönemlerden bir tanesi. Bunu 2-3 sene de bir yaşıyoruz. Böyle bir durgunluk olduktan sonra bu kez fiyatlar tekrardan talep doğrultusunda artıyor. Muhtemelen Ocak sonrasında seçim de gündem de olunca belki piyasada biraz bollaşma olacağı için araç almayı düşünenlerin Aralık ayını fırsata çevirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ocak ayından sonra fiyatlarda tekrardan yukarı doğru hareket göreceğiz gibi görünüyor. Onun için ben buradan tüketicilerimize Aralık ayını değerlendirme fırsatı olarak yapmalarını tavsiye ediyorum.

Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu bir takım kararları da değerlendirmeleri gerektiğini söyleyen Yurtlu, "Burada ciddi ve istikrarlı bir politika izlendi. Bunun da fiyat politikasını doğru bir şekilde oturttuğunu görüyoruz. Ancak artık bazı taşların yerine oturması gerekiyor. İnsanların kendi işlerini yapması gerekiyor ve yetki yeterlilik belgelerinin bir an önce biz icraata geçmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.