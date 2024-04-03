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Haberler > Ekonomi > Araç alacaklar dikkat! Senetli satışlar başladı, işte şartlar…

Araç alacaklar dikkat! Senetli satışlar başladı, işte şartlar…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Araç alacaklar dikkat! Senetli satışlar başladı, işte şartlar…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

400 bin TL’lik taşıt kredisinin geri ödemesi 24 ayda 1 milyon TL’ye çıktı! Kredili satışlar dibe vurdu. Sektör senetli satışlara yöneldi. Tüketiciler “48 ay vadeli taşıt, araç kredisi” aramaları yaparken, sürpriz bir seçenekle karşılaşmaya başladı. Galericiler, aracın yüzde 70’ini senetle kredilendirip, 48 ay vadeye varan seçenekler sunmaya başladı.

Faiz oranlarında yaşanan yükseliş birçok alanda kendini göstermeye başlarken, özellikle ikinci el otomobil pazarında bunun yansımaları daha net hissediliyor. Ana para haricinde yüzde 150 faiz yükü ile karşılaşan tüketiciler, kredi kartı ve senetli otomobil alımlarına yöneldi. Bayram öncesi dönemlerde ve bahar aylarında normal şartlarda piyasanın canlandığını belirten sektör temsilcileri; yüksek faiz oranları ve finansman kapılarının kapanması sebebiyle bu yıl farklı bir durumun yaşandığını belirtiyor.

BU MALİYETLERLE PİYASA SIKIŞTI

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş; sıfır ve ikinci el piyasasında bir sıkışma yaşandığını belirterek, “Piyasada bir talep ve hareketlilik var. Ama bu talebi karşılayacak finansman desteği mevcut değil. Yüksek faiz oranları alıcıların elini kolunu bağladı. Örneğin 400 bin TL'lik bir otomobilin 24 ayda 1 milyon TL’yi aşan geri ödemesi var. Bu durum tüketiciyi otomobil alırken korkutuyor, cebini yakıyor. Mevcut durumda, yıllık 70-75 faiz maliyetiyle galeriler de araç tutmak istemiyor” dedi.

İŞTE SENETLİ SATIŞ ŞARTLARI

Tüketicilerin bankalara başvurduğunda sıfır kilometre veya ikinci el araçta BDDK'nın getirmiş olduğu vade ve tutar kısıtları nedeniyle de istedikleri otomobil için istedikleri krediyi alamadığına dikkat çeken Muhammed Ali Karakaş; “Tüketicinin önünde iki seçenek var. Kredi kartıyla 12 taksit imkânı… Burada da maliyetler artıyor. Asıl seçenek, senetle 48 ay vade… Şu anda birçok satıcı senetli sistemle yüzde 70'e kadar kredilendirip; 48 aya kadar vade yapmaya başladı” diye konuştu.

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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