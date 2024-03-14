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Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte zam geliyor

Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta çifte zam geliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren çifte zam geliyor. Peki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Zam sonrası benzin ve motorinin litresi ne kadar olacak? İşte detaylar...

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı Geçtiğimiz haftalarda gelen indirim haberlerinin ardından bugün yeni bir açıklama geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzin ve motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere büyük zam yapılacak. Son zamla birlikte fiyatlar sil baştan değişecek. 

BU GECE POMPAYA YANSIYACAK

Petrol fiyatlarında yaşanan küresel ölçekli geri çekilme Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında bir miktar düşüşe sebep olmuştu. Son yapılan açıklamada ise bu durumun tamamen değişeceği yer aldı. 15 Mart 2024 tarihinden itibaren benzin ve akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış olacağı öğrenildi. Benzinin litresine 1,60 TL, motorinin litresine ise 1,25 TL zam yapılacak. 

ZAM SONRASI BEKLENEN FİYATLAR

Şehir                              Benzin (TL)              Motorin (TL)

İstanbul  (Avrupa)          42,13                        41,97

İstanbul (Anadolu)         42,04                        41,88

Ankara                           42,56                        42,51

İzmir                               42,76                        42,71

Adana                            42,88                        42,82

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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