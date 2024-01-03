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    TÜİK aralık ayı enflasyon verisini açıkladı, aylık bazda düşüş sürüyor

    Milyonlarca vatandaşın maaşını doğrudan etkileyecek olan enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre enflasyon Aralık ayında yüzde 2,93 oldu. Yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak ölçüldü.

    TÜİK aralık ayı enflasyon verisini açıkladı, aylık bazda düşüş sürüyor
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dakika haberine göre; Türkiye'nin Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Böylece 2023 yılının enflasyonu da netleşmiş oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK)açıkladığı verilere göre; enflasyon Aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklandı.

    TÜFE'deki değişim 2023 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,77 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 53,86 olarak gerçekleşti.

    TÜFE'nin aylık yüzde 3,19, yıllık bazda yüzde 65,1’e yükselmesi bekleniyordu. Merkez Bankası ise 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65 olarak açıklamıştı.

    ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

    Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta yüzde 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ardından Ekim'de yüzde 3,43 seviyesine, Kasım'da ise yüzde 3,28 seviyesine geriledi.

    Son açıklanan Aralık ayı verisinde enflasyonun yüzde 2,93 seviyesiyle aylık bazda düşüşünü sürdürdüğü görüldü.

    TÜİK aralık ayı enflasyon verisini açıkladı, aylık bazda düşüş sürüyor
    Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Aralık 2023

    EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP 'KONUT'

    Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,39 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 93,24 ile lokanta ve oteller oldu.

    Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,33 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,30 ile eğlence ve kültür oldu.

    TÜİK aralık ayı enflasyon verisini açıkladı, aylık bazda düşüş sürüyor
    Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Aralık 2023

    SANAYİNİN DÖRT ANA SEKTÖRÜNDEN İMALAT ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 53,68 ARTTI

    Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 65,59 artış, imalatta yüzde 53,68 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 29,69 azalış, ve su temininde yüzde 66,97 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 47,72 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 60,07 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,37 artış, enerjide yüzde 1,69 azalış ve sermaye malında yüzde 65,07 artış olarak gerçekleşti.

    Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,00 artış, imalatta yüzde 2,00 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 11,40 azalış ve su temininde yüzde 7,34 artış olarak gerçekleşti.

    Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,54 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,50 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,23 artış, enerjide yüzde 6,63 azalış ve sermaye malında yüzde 2,27 artış olarak gerçekleşti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EnflasyonAralıkZam
    Haberler > Ekonomi > TÜİK aralık ayı enflasyon verisini açıkladı, aylık bazda düşüş sürüyor
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