Aralık ayında emekli olacaklar dikkat! SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan flaş uyarı: Maaşları kesilecek

5 Aralık 2023 13:11 - Güncelleme Tarihi: 5 Aralık 2023 13:14

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Emekli maaşları ile ilgi flaş gelişme! Yeni yıl ile birlikte emekli maaşlarına zam beklenirken gözler Meclis’e çevrilmiş durumda. Peki emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? SGK uzmanı Özgür Erdursun'dan flaş uyarı geldi. Aralık ayında emekli olacaklar dikkat! Bu tarihten önce emekli olanların maaşları yüze 7 kesilecek. Hemen kontrol edin.

ARALIK AYINDA EMEKLİ OLACAKLAR DİKKAT!

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam öncesi SGK uzmanı Özgür Erdursun’dan kritik uyarı geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Erdursun, “İşsiz, işi olmadığı için mutsuz, Çalışanlar, zor çalışma şartları ve düşük ücretlerle geçinemediği için mutsuz, Emekliler, düşük emekli aylıkları nedeniyle geçim sıkıntısı içinde mutsuz, Esnaf, zor ekonomik şartlarda kendi Bağ-Kur primini ödemekte dahi zorlanıyor mutsuz, Gençler, gelecek endişesi yaşıyor mutsuz, Bu ülkede kim mutlu...” ifadelerini kullandı.

UZMAN İSİM UYARDI: MAAŞLARI KESİLECEK

Özgür Erdursun Aralık ayında emekli olacakları uyardı. Erdursun, Ocak öncesi emekli olanların maşlarının yüzde 7’sinin kesileceğini belirterek şunları söyledi:

“Daha öncede söylediğimiz gibi 2024 Ocak ayında emeklilik müracaatında bulunanlar yaklaşık %7 daha fazla emekli aylığı alacak... Kıdem Tazminatı Tavanı yaklaşık 35.000TL olacak.. Emeklilik müracaatı için 2023/Aralık mı, 2024 Ocak mı diye soranlar kıdem tazminatı ve emekli aylığına göre karar versinler...”