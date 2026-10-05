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Ekonomi

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2,46 milyar avroluk sözleşme

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ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.

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ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2,46 milyar avroluk sözleşme imzalandı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır."

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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