ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2,46 milyar avroluk sözleşme
ASELSAN ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik 2,46 milyar avroluk sözleşmeler imzalandı.
Kaydet
|
ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 2,46 milyar avroluk sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Hibrit Hava Savunma Sistemlerinin tedarikine yönelik toplam tutarı 2 milyar 460 milyon avro olan sözleşmeler imzalanmıştır."
Bizi Takip Edin