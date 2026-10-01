ASELSAN ve Savunma Sanayi Başkanlığı arasında 1 milyar euroluk anlaşma

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında uzun menzilli hava savunma sistemlerinin seri üretim projeleri kapsamında 1 milyar euro tutarında ilave sözleşmeler imzalandı.

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Savunma sanayiinde Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden ASELSAN, yeni bir sözleşmeye imza attı.

ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında, uzun menzilli hava savunma sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında ilave sözleşmeler yapıldı.

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1 MİLYAR EUROLUK ANLAŞMA

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, sözleşmelerin toplam tutarının 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olduğu belirtildi.

ASELSAN'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

“ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Uzun Menzilli Hava Savunma Sistemlerinin devam eden seri üretim projeleri kapsamında toplam tutarı 1 milyar 8 milyon 500 bin avro olan ilave sözleşmeler imzalanmıştır.”

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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