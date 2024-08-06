ASELSAN'dan 34,3 milyon dolarlık dev anlaşma!
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı
ASELSAN deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.
ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.
Şirketin KAP açıklamasında "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 milyon ABD doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.
Düzenleyen: Yasin Görkem Erduran - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı