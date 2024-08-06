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Haberler > Ekonomi > ASELSAN'dan 34,3 milyon dolarlık dev anlaşma!

ASELSAN'dan 34,3 milyon dolarlık dev anlaşma!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
ASELSAN&#039;dan 34,3 milyon dolarlık dev anlaşma!

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ASELSAN deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 Milyon ABD Doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Şirketin KAP açıklamasında "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için deniz platformlarına faydalı yükler içeren toplam 34,3 milyon ABD doları tutarında ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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