Asgari ücret için pazarlıksız net rakam! Sosyal Güvenlik Uzmanı Karakaş canlı yayında işçiyi sevindirecek en yüksek zammı açıkladı

6 Aralık 2023 17:51 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 20:14

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Özel seketörde çalışan 8 milyon işçi için zam maratonu başlıyor. Tekstil, mobilya, sanayi sektörü başta olmak üzere mavi ve beyaz yakalı milyonlarca çalışanın maaşlarına yapılacak zam oranını belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu günler sonra ilk toplantısını yapacak. Asgari ücrete ilişkin taraflardan açıklama üstüne açıklama gelirken, Türkiye Gazetesi yazarı Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş yapılacak zam oranı için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. TGRT Haber'de asgari ücrette pazarlıksız rakamı açıklayan İsa Karakaş canlı yayında zam hesabı yaptı. Çalışanların maaş bordrosuna bakarak kalem kalem yapabileceği hesap yönetemini açıklayan Karakaş'ın asgari ücret için tahmini dudak uçuklattı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

İLK TOPLANTI 11 ARALIK'TA

İşçi, işveren, hükümetten beşer kişi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantısını yapacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını duyurdu.

TEK ZAM GÜNDEMDE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan, daha önce asgari ücrete tek zam sinyali vermişti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da tek zam açıklaması geldi. Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır" diye konuştu.

TÜRK-İŞ'TEN TABAN ÜCRET AÇIKLAMASI

Asgari ücretin belirlenmesinde masada işçi tarafını temsil eden Türk-İş Başkanı Atalay, yaptığı bir açıklamada “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz" diyerek 14.025 TL'yi işaret etmişti. "Tek zam olacaksa hiç olmasın" diyen Atalay yaptığı yeni açıklamada "Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada" diyerek açlık sınırının üstünü işaret etti.

MUHALEFETTEN ASGARİ ÜCRET RAKAMI

Asgari ücrete ilişkin muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti'den açıklama geldi. CHP, yılda bir değil 3 kez asgari ücret zammı yapılmasına ilişkin önergeyi meclise sunarken, asgari ücretin Ocak ayında 22 bin TL yapılması gerektiğini söyledi. İYİ Parti lideri Akşener ise asgari ücretin Ocak 2024'te 17 bin lira, temmuz ayı için 20 bin 500 TL olması gerektiğini belirtti.

PAZARLIKSIZ ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAM

TGRT Ankara Haber Müdürü Ahmet Sözcan'ın konuğu olan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 5 aylık enflasyon rakamlarına göre asgari ücretin pazarlıksız olması gereken rakamı açıkladı. Asgari ücretin 11.402,50 TL oldığunu hatırlatan Karakaş, 5 aylık zam oranına göre refah payı hariç yüzde 53.66 artışla 15 bin 250 TL olması gerektiğini söyledi.

Asgari ücrette pazarlığı 14 bin TL'lik açlık sınırından başlamasının doğru olmadığını söyleyen Karakaş, yaptığı hesaplama ile çalışanlara yol gösterdi.

Çalışanların maaş bordrosuna bakarak kalem kalem yapabileceği hesap yönetemini açıklayan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

Benim hesaplamalarıma göre asgari ücretin brüt en az 20 bin TL olacak. Asgari ücretin brüt 20 bin TL olacağını ve gelir, damga vergisi kesintisinin olmayacağı varsayarsak; Yüzde 14'lük SGK işçi payı ve yüzde 1'lik işsizlik sigortası payının toplamı 3 bin TL olacak. Bu hesaplamayla asgari ücret 17 bin TL olacak.

3500 TL'lik işveren payı ile işletmelere maliyet 23.500 TL'ye çıkacak ancak, asgari ücret desteği ile bu rakam daha da düşecek. Sendikasız işçilerde 850 TL, sendikalı işçilerde ise 1000 TL civarında bir destek ön görüyoruz. Bu doğrultuda işverene maliyet 22.500 TL olacak."

ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK EN YÜKSEK ZAM

İşveren kesiminin de işçisini rahatlatmak istediğini söyleyen İsa Karakaş, enflasyon ve büyümeden verilecek payla yapılacak en yüksek asgari ücret rakamını hesapladı. İsa Karakaş, "Aralık ayını göz önünde bulundurduğumuz zaman enflasyon zaten yüzde 40'a ulaşacak. Geçen yıl enflasyon yüzde 15 iken asgari ücret yüzde 39 refah payıyla yüzde 54.66 oranında yükseldi. 10-15 puanlık refah payı verilmesi dahilinde asgari ücret yüzde 55 oranında zamlanacak. Yüzde 55'lik bir zam olduğu takdirde asgari ücret 17.675 TL'ye çıkacak.

Benim öngördüğüm maksimum hesaplamaya göre verilecek yüzde 20'lik refah payıyla asgari ücret yüzde 60 zamla 18 bin 245 TL'ye çıkacak. Taban olarak 17 bin tavan olarak ise 18 bin 245 TL'lik rakamlar son derece makul rakamlar. Enflasyonda hedefler tutturulamazsa asgari ücret gelecek yıl birden fazla da belirlenebilir." ifadelerini kullandı.