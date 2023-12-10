Asgari ücret zam süreci yarın başlıyor! Asgari ücrete ne kadar zam olacak? İşte masadaki senaryolar

10 Aralık 2023 10:18 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 10:19

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücret zammında yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren kritik süreç Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yarın toplanmasıyla başlıyor. Ay sonuna kadar 4 toplantı gerçekleştirilecek ve sonunda ortak bir rakama kavuşulacak. Milyonlarca kişi ise ‘Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? 2024 asgari ücret ne kadar olacak?’ sorularını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan talimat geldi. Milyonlarca çalışan bu haberi bekliyordu. İşte masadaki rakam ve olası senaryolar…

ASGARİ ÜCRET ZAM SERÜVENİ YARIN BAŞLIYOR! ERDOĞAN’DAN KRİTİK MESAJ

7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen asgari ücret zammı serüveni yarın başlıyor. Asgari ücrete gelecek olan zam ile birlikte memur, işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödenekleri de belli olacak. Kritik süreç öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli bir açıklama geldi. Erdoğan, hükümetten her dönem olduğu gibi uzlaşma görüşmelerinde işçilerin yanında olunmasını istedi.

“ÇALIŞANLARIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ”

Kabine Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kayıpları kapatacak ve dengeleri sarsmayacak bir asgari ücret zammın belirleneceğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yılbaşında ekonomik dengeyi sarsmayacak, çalışanların kayıplarını giderecek bir asgari ücret belirleyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı 11 Aralık'ta başlıyor. İşçilerimizin onayını alacak, işverenlerimizi de yormayacak ve istihdama zarar vermeyerek bir asgari ücret seviyesi hedefiyle bu süreç yönetilecek." ifadelerini kullandı.

MASADA HANGİ RAKAMLAR VAR?

Öte yandan 7 milyondan fazla çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammı için olası senaryolar belli oldu. Yeni yılda asgari ücretin yüzde 40-50 arasında zamla 15 bin 962 ile 17 bin 103 lira arasında olması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

OBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, asgari ücret zammı ile ilgili şunları söyledi:

"Enflasyonun yaratmış olduğu etkiyle talepler arasında farklılıklar var. Türk-İş, bu yıl toplantılara 4 işçiyle katılacak. Tek seferlik zam olacak. Son iki yıla kadar hep tek seferde belirleniyordu, fiyat artışları bu kadar değildi. Talep enflasyonunun ortadan kaldırabilmek amacıyla tek seferde yapılmasının daha uygun olduğu söyleniyordu.

Tek sefer olursa artışın daha yüksek olacağını söyleyebiliriz. Nisan, mayıs ayında fiyatlarda dalgalanma da bekleniyor. Şu an için tek bir asgari ücret zammı tespiti yönünde. Asgari ücret benim tahminime göre 17 bin küsür civarına gelir. Öyle olursa yüzde 50'ye yakın artışla karşılaşacağız."

Asgari ücret halen 11 bin 402 lira olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammıyla ilgili toplantı tarihini açıkladı.

Buna göre; Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 11 Aralık'ta yapacak.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.