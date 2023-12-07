Asgari ücret 17.500 TL mi olacak: Çalışma Bakanı Işıkhan "tek zam" mesajı vererek cevap verdi

7 Aralık 2023 12:09 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 12:30

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Anadolu Ajansı

Özel seketörde çalışan 8 milyon işçi için zam maratonu 11 Aralık Pazartesi günü başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yeni açıklama geldi. Asgari ücret için 31 Aralık tarihini işaret eden Bakan Işıkhan, "tek zam olmak zorunda" dedi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN KRİTİK TARİH: 31 ARALIK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlanması gerektiğini belirten Işıkhan, "Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor." dedi.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Işıkhan, asgari ücreti belirlemek üzere temmuzda olduğu gibi hızlı şekilde taraflarla bir araya geleceklerini ifade ederek, "Pazartesi süreci başlatacağız, komisyonlarla bürokratlarımız çalışıyor. Neticelenince de sizinle paylaşacağız." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Komisyonun çalışmasına bağlı. Teknik çalışmalar yapılıyor. Biliyorsunuz bakanlıklardan temsilciler geliyor, erken bitirilmesi konusunda onların çalışmaları bize şekil verecek. Ocak ayından itibaren geçerli olacak asgari ücreti, 31 Aralık'a kadar Resmi Gazete'de yayımlamak zorundayız. Komisyonlar ne kadar hızlı çalışırlarsa biz de sonucu o kadar hızlı açıklayacağız. Şu an tüm göstergeler olumlu gidiyor. Pazartesi TÜRK-İŞ ve TİSK başkanımızla bir açılışımız olacak.

Süreci, Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettim. İlkemiz, her zamanki gibi siz de biliyorsunuz, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemek."

ASGARİ ÜCRET 17.500 TL Mİ OLACAK?

Enflasyon karşısında çalışanların alım gücü kaybına uğramaması için asgari ücretin 17 bin 500 liraya denk gelecek şekilde yüzde 53,5 artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler sorulan Işıkhan, "Çalışmalarımızı bitirdiğimizde nihai sonuca ulaşacağız inşallah, sizinle de paylaşacağız." yanıtını verdi.

TEK ZAM OLMAK ZORUNDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkan, daha önce asgari ücrete tek zam sinyali vermişti. Bakan Işıkhan, asgari ücret için tek zam olacağına yönelik açıklamalarının yeniden hatırlatılması üzerine, "Tek zam olacak, çünkü yönetmeliğimizde de öyle, Asgari Ücret Yönetmeliğimizde yılda bir kere. Çok zorunlu koşullarda, deprem gibi… Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı ile asgari ücrete ikinci zammı yaptık." sözlerini sarf etti.