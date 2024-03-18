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Haberler > Ekonomi > Ramazan ayının vazgeçilmezi asırlık lezzet: İrişkit sucuğu

Ramazan ayının vazgeçilmezi asırlık lezzet: İrişkit sucuğu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş’ın asırlık lezzetlerinden biri olan irişkit sucuğu iftar sofralarının da vazgeçilmezi oldu. Esnaf irişkit sucuğunun et ve dooğal baharatlardan gleen Kahramanmaraş'ın damak tadını benimsettiren bir ürün olduğunu söyledi.

İrişkit sucuğu, Kahramanmaraş'ta hem sağlıklı olması hem de lezzeti ile Ramazan sofralarının da vazgeçilmezi oldu. Diğer adı ile et sucuğu, kentte her mevsim tüketiliyor. Özellikle Ramazan ayında iftar ve sahurda tüketilen irişkit doyurucu özelliği ile dikkat çekiyor. Ustaların maharetli ellerinde hazırlanan ürün şehrin birçok yerinde satılıyor. Bekir Doğan, “Kahramanmaraş’ta irişkit deriz, Ramazan ayında vazgeçilmez. Özellikle sahur ve iftar sofralarında tüketilir. Şehrimizdeki kayak merkezimizde festivalleri yapılır. Ürün şiş ve kavurma çeşitleri ile de tüketilir” dedi.

Hacı Ahmet Demirbanka ise, “İftar sofralarının vazgeçilmezi. Doğal baharatlar ile elde edilen et sucuğu. Damak tadını benimsettiren bir ürünümüzdür” diye konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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