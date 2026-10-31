Erciş'te dededen toruna aktarılan ata tohumuyla üretilen dev lahanaların hasadı başladı. Tanesi 100 TL'den satılan ve çevre illere de gönderilen Erciş lahanası, çiftçilerin önemli gelir kaynakları arasında yer alıyor.

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Büyüklüğüyle dikkat çeken ve bölge ekonomisine katkı sunan Erciş lahanasının hasadına başlandı. İlçede 500 çiftçinin yaklaşık 1700 dekar alanda ürettiği lahananın her yıl Haziran ayında ekimi yapılıyor. Ekim ayında hasadı yapılan lahana, çiftçilerin kazanç kapısı oluyor.

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TANESİ 100 TL

Erciş'te geniş bir alanda ekimi yapılan Van, Bitlis, Ağrı, Iğdır gibi çevre il ve ilçelere de gönderilen lahana büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Tanesi 100 TL'ye satılan lahananın sarması ve turşusu yapılıyor.

Ata tohumuyla üretiliyor! Tanesi 100 TL

ATA TOHUMUYLA ÜRETİLİYOR

Lahana yetiştiricisi Samet Kızılkaya, "Lahana işiyle uğraşıyoruz. Erciş'in ileri gelen çiftçilerinden biriyiz, tohumumuz ata tohumudur. Dededen babadan kalma. Dedem lahana işi yapardı, dedemden babama, babamdan da bana kaldı. Şu an babamla birlikte yapıyoruz. Babam Metin Kızılkaya, Erciş'in en büyük lahanacılarından biridir" dedi.

Ata tohumuyla üretiliyor! Tanesi 100 TL

"ÇOK LEZZETLİ"

Erciş'in lahanası, Türkiye'de lezzet olarak, tat olarak hiçbir yerde yetişmediğini ifade eden Kızılkaya, "Bizim lahanamız çok lezzetlidir. Kilo olarak da ağır ve büyüktür. Yani istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir tohumumuz vardır. Tohumumuzu kendimiz yetiştirir, kendimiz ekiyoruz. Ağrı Tatvan, Bitlis, Van, Muradiye, Çaldıran, çevre il ve ilçelerden talep oldukça biz lahana gönderiyoruz. Genellikle Erciş'in lahanasını Diyarbakır bayağı tüketiyor. Erciş'imizin lahanası tescillenmiştir" diye konuştu.

Ata tohumuyla üretiliyor! Tanesi 100 TL

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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