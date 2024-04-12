ATM'lerde bayram sonrası yeni dönem başlıyor: Tuşlara bassanız da alamayacaksınız!

Yüksek enflasyon ve giderek artan maliyetler nedeniyle 200 liralık banknotların kullanımının artması, ATM'lerde yeni dönemin başlamasına neden oldu. Bankalar tarafından alınan kararla birlikte ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar artık olmayacak.

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımı artınca bankalar da kritik bir değişikliğe gitti.

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun açıklamalarına göre, bankaların ATM slotlarında 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine daha büyük değere sahip 200 TL'lik banknotları tercih etmeye başlaması bu değişikliğin en net göstergesi.

Babuşçu'nun ifadelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ü 200 TL değerinde. Bu durum, ATM'lerin para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanılan banknot çeşitliliğini de etkiledi.

ARTIK OLMAYACAK

Bankaların yeni kararı doğrultusunda 10 ve 20 TL'lik banknotlar artık ATM'lerde yer almayacak. Ekonomim'de yer alan habere göre; Bankaların bu yeni uygulaması, bayram sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak.

Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecek.

Bu durum, özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.