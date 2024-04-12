Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > ATM'lerde bayram sonrası yeni dönem başlıyor: Tuşlara bassanız da alamayacaksınız!

ATM'lerde bayram sonrası yeni dönem başlıyor: Tuşlara bassanız da alamayacaksınız!

Düzenleyen:
- Güncelleme:
ATM&#039;lerde bayram sonrası yeni dönem başlıyor: Tuşlara bassanız da alamayacaksınız!

Ekonomi Haberleri

Yüksek enflasyon ve giderek artan maliyetler nedeniyle 200 liralık banknotların kullanımının artması, ATM'lerde yeni dönemin başlamasına neden oldu. Bankalar tarafından alınan kararla birlikte ATM'lerde 10 ve 20 TL'lik banknotlar artık olmayacak.

Türkiye'deki yüksek enflasyon ve artan hayat maliyetleri nedeniyle, 200 liralık banknotların kullanımı artınca bankalar da kritik bir değişikliğe gitti. 

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Şenol Babuşçu'nun açıklamalarına göre, bankaların ATM slotlarında 10 ve 20 TL'lik banknotlar yerine daha büyük değere sahip 200 TL'lik banknotları tercih etmeye başlaması bu değişikliğin en net göstergesi.

Babuşçu'nun ifadelerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde bastığı her 5 yeni banknottan 4'ü 200 TL değerinde. Bu durum, ATM'lerin para çekme ve yatırma işlemlerinde kullanılan banknot çeşitliliğini de etkiledi.

ARTIK OLMAYACAK

Bankaların yeni kararı doğrultusunda 10 ve 20 TL'lik banknotlar artık ATM'lerde yer almayacak. Ekonomim'de yer alan habere göre; Bankaların bu yeni uygulaması, bayram sonrasında Türkiye'nin dört bir yanındaki ATM'lere yayılacak.

Böylece, vatandaşlar artık ATM'lerden 10 ve 20 TL yerine, 50, 100 ve 200 TL'lik banknotlar çekebilecek.

Bu durum, özellikle küçük tutarlarda nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir dönemin başlangıcı anlamına geliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
ABD'de İsrail rahatsızlığı: Neden önceden haber vermediniz?Bergüzar Korel takıntılarını tek tek anlattı: Her şey Binbir Gece ile başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sezonun ilk kiraz hasadı! Kilosu 2 bin liradan satıldı - EkonomiSezonun ilk hasadıÜnlü market zinciri iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacak - EkonomiÜnlü market zinciri iflas etti! Binlerce kişi işsiz kalacakDünya Bankası'ndan Türkiye tahmini! Enflasyonun zirve yapacağı tarihi verdiler - EkonomiEnflasyonun zirve yapacağı tarihi verdilerBitcoin'de yeni zirve hesapları! Geri sayım başladı, halving sonrası... - EkonomiBitcoin'de yeni zirve hesapları! Geri sayım başladıAltından yeni rekor! Uzmanlardan yatırımcılara 3 kritik uyarı  - EkonomiUzmanlardan yatırımcılara 3 kritik uyarı Venezuela ile ticaret 3 milyar dolara çıkacak! 26 Eylül’de Karakas’ta Türk fuarı düzenleniyor - EkonomiVenezuela ile ticaret 3 milyar dolara çıkacak!
Sonraki Haber Yükleniyor...