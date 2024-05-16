Avrasya Tüneli'ne yüzde 40 zam! İşte yeni geçiş ücretleri

Köprü ve otoyollara gelen zammın ardından bir zam da Avrasya Tüneli'ne geldi. Tünelin tek yön geçiş ücreti otomobiller için gündüz tarifesinde 80 TL'den 112 TL'ye çıktı. Zam oranı yüzde 40 oldu. İşte otomobil, minibüs ve motosikletler için geçiş ücretleri...

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine dün itibarıyla zam gelmişti. Bugün de iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'ne zam geldi. Avrasya Tüneli'nden geçiş ücretleri yüzde 40 oranında arttı.

OTOMOBİL İÇİN GEÇİŞ ÜCRETLERİ

Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre, Avrasya Tüneli'ni kullanacak otomobiller için tek yön geçiş ücreti gündüz tarifesinde 80 TL'den 112 TL'ye çıktı. Otomobillerin tek yön gece geçiş ücreti ise 56 TL oldu.

MİNİBÜS VE MOTOSİKLERLER İÇİN GEÇİŞ ÜCRETİ

Minibüsler için gündüz tek yön geçiş ücreti 120 liradan 168 TL'ye çıkarken, gece geçiş ücreti ise 84 TL oldu. Motosikletlerde de gündüz geçiş ücreti 31,20 TL'den 41,7 TL'ye, gece geçiş ücreti ise 21,85 TL'ye çıktı.

KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Dün köprü ve otoyol ücretlerine zam gelmişti. Buna göre;

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden otomobiller için tek geçiş ücreti 15 TL'den 24 TL'ye çıkarılırken Osmangazi Köprüsü'nden en ucuz geçiş ücreti 290 TL'den 399 TL'ye yükseldi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde de geçiş ücreti 295 TL'den 419 TL'ye çıkarıldı.

İstanbul Ankara Anadolu Otoyolu geçiş ücreti 134 lira, İstanbul İzmir Otoyolu Osmangazi Köprüsü'nden geçiş dahil 984 lira olarak belirlendi.