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Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu
ECB, Faiz, Ekonomi, Enflasyon, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), 3 temel politika faizini piyasa beklentileri paralelinde sabit tuttu. ECB, bu yıl yapılan önceki dört toplantıda faizleri indirmişti.

Avrupa Merkez Bankası, yılın beşinci yönetim kurulu toplantısında alınan para politikası kararlarını açıkladı. Banka, mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.

ÖNCEKİ DÖRT TOPLANTIDA FAİZ İNDİRİLMİŞTİ

ECB, bu yıl yapılan önceki dört toplantıda ise faizleri indirmişti. Piyasa beklentileri de ECB'nin bu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceği yönündeydi.

KARAR DİKKAT ÇEKTİ

Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon haziran ayında yüzde 2 seviyesinde ölçülmüştü. ECB'nin bu kararı, ABD'nin Avrupa Birliği’ne (AB) uygulamayı planladığı tarifeler konusundaki belirsizlik ortamında alması dikkati çekti.

Taraflar arasında bir anlaşma sağlanamaması halinde, ABD, 1 Ağustos'tan itibaren AB ülkelerinden gönderilecek ürünlere yüzde 30 gümrük vergisi uygulamayı planlıyor. ECB, geçmişte yapılan faiz indirimlerinin bu aşamada muhtemel ekonomik gelişmelere karşı yeterli seviyede olduğu görüşüne sahip.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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