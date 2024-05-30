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Haberler > Ekonomi > Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok! Yetişmiş usta, mühendisten çok kazanıyor

Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok! Yetişmiş usta, mühendisten çok kazanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ayda 150 bin liraya kaynakçı yok! Yetişmiş usta, mühendisten çok kazanıyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Elemanın olmaması yevmiye ücretlerini uçurdu. Kaynakçının günlüğü 5 bin lirayı gördü. Sektör temsilcileri “Çoğu deprem bölgesine gitti, bu paraları versek de usta bulamıyoruz” diyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Türkiye’de nitelikli personel ve ara eleman bulunamaması üretimi tehdit ediyor. İnşaat, dekorasyon ve tadilat işleri yapan şirketlerin eleman sorunu büyüyor. Yetişmiş kaynakçı, kalıpçı, demirci ve montajcılar Türkiye’de en çok aranan meslek hâline geldi. Çalışacak elemanın olmaması yevmiye ücretlerini âdeta uçurdu. Bugün kalifiye bir kaynak ustasına günlük 5 bin lira ödeniyor. Sosyal medyadan kolay para kazanma dönemi başladıktan sonra, ara eleman sıkıntısı her geçen gün artarak devam ediyor.

İstanbul’da dekorasyon işi ile uğraşan Ramazan Karadağ “Uzun zamandır eleman problemi yaşıyorduk. Pandemi ile birlikte sektörde bir açık oluşmuştu. Ancak Kahramanmaraş depremi bu açığı iyice büyüttü. Sektördeki en tecrübeli ustalar deprem bölgesine gitti. Bugün bir kaynak ustasına 5 bin lira yevmiye (günlük) veriyorum. Usta daha iyi bir iş bulduğunda bırakıp gidiyor. Bu durum işlerimize olumsuz yansıyor” dedi.

İki sene sonra Türk usta bulunamayacağını iddia eden Karadağ “Yetişmiş bir usta bugün bir mühendisten daha çok para kazanıyor. Ama gençler emek gerektiren sektörlerden kaçıyor. Asgari ücrete razı olup masabaşı işlerde çalışmak istiyorlar. Türk ustalar belli bir yaşa geldi, zamanla emekli olacaklar. Bazı şirketler mecburen yabancı işçi çalıştırıyor” diye konuştu.

Otomobil tamircisi Uğur Kahveci “Kalfa ve çırak bulamıyoruz. Eskiden ailemiz bizi ustanın yanına bırakırdı ama şu anda öyle bir şey yok” ifadelerini kullandı. 

Cep telefonu tamiri yapan Ramazan Özdemir “Gençlerimiz kolay para kazanmaya yöneliyor. Sosyal medyadan para kazanma yöntemleri tercih edildiği için şu anda vasıflı personel bulamıyoruz” diye konuştu. 

Tekstil sektöründe faaliyet gösteren Ufuk Doyuran gençlerin iş beğenmediğini söyleyerek “Sekiz mağazası olan arkadaşım, dört mağazasını eleman sıkıntısı sebebiyle kapattı” dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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