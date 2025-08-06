Babasının vasiyetiydi! 40 yaşından sonra bu işe girdiler... İnsan sağlığına zararı yok

2 yıl önce üniversite sınavına girerek Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bağcılık Bölümünü kazanan Müşerref Üründü, bu yıl bölümünü birincilikle tamamladı. Aynı sınavla Kooperatifçilik Bölümünü kazanan eşi Mete Üründü de mezun oldu. Edindikleri bilgileri bağlarında uygulamaya başlayan çift, sağlıklı üretim modeliyle örnek oldu.

Kadın girişimci Müşerref Üründü, kalıntısız üzüm üretme süreci ile ilgili şunları söyledi:

"ÖĞRENDİKLERİMİZİ BAĞIMIZDA UYGULADIK" "Kalıntısız üzüm yetiştirdik. Zirai danışmanımız ile iş birliği yaparak insan sağlığına zararı olmayan, aktifsiz üzüm yetiştirdik. Gayet güzel sonuçlar elde ettik. İnşallah alıcılar ve insanlar tarafından da takdir görürüz. İki yıl önce eşimle birlikte üniversite sınavına girip, Celâl Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu’nu kazandık. Ben Bağcılık, eşim Kooperatifçilik bölümüne yerleşti. Bu sene mezun olduk. Daha iyi nasıl yapabiliriz, bazı şeyleri kara düzen değil daha bilinçli üretici olarak yapalım diyerek okulda öğrendiklerimizi kendi bağımızda uyguladık. Güzel sonuçlar elde ettik."

Mete Üründü ise süreçle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"BABAMIN VASİYETİNİ YERİNE GETİRİYORUZ" "2021 yılında babam Turgut Üründü’nün vefat etmesiyle kendimizi çiftçiliğin içinde bulduk. Rahmetli babam insan hayatının çok önemli olduğunu, bize her zaman telkin ederdi. Mümkün olduğunca organik maddelerle ürün yetiştirmeye çalışıyordu. Daha sonra eşimle beraber daha iyi ürün nasıl yetiştirebiliriz diye çalışmaya başladık. Sonra ben 42, eşim 40 yaşındayken üniversite sınavına girdik. Kazandık ve birlikte okuyarak okulumuzu bitirdik. Şimdi birlikte üretime devam ediyoruz."

"AKTİF MADDE YOK"

Üründü çifti, bağlarından elde ettikleri üzümlerin laboratuvar analizlerini yaptırarak, ürünlerinde aktif madde bulunmadığını da raporla belgeledi.

ZİRAAT ODASI'NDAN YERİNDE İNCELEME

Alaşehir Ziraat Odası danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, Üründü çiftinin bağını ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi. Yalçın, yapılan uygulamaların Avrupa pazarı için çok değerli olduğunu belirterek şunları söyledi: