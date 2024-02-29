BağKur ve SSK'lıların prim günleri eşitlenecek mi? Milyonlara 5 yıl erken emeklilik imkanı

Son dönemde birçok esnafın en çok araştırdığı konuların başında "BağKur ve SSK'lıların prim günleri eşitlenecek mi?" sorusuna cevap arıyor. Sosyal güvenlik alanında 2 düzenleme yapılması bekleniyor. Bunlardan ilki ev hanımlarına emeklilik imkanı ve ikincisi ise SSK ve BağKur'luların prim günlerinin eşitlenmesi. Eğer düzenleme gerçekleşirse BağKur'lular 5 yıl erken emekli olabilecek.

Esnafların gözü kulağı SGK primleriyle ilgili yapılacak düzenlemede. Milyonlar "BağKur ve SSK'lıların prim günleri eşitlenecek mi?" sorusuna cevap arıyor. SGK ve Bağkur primlerinin eşitlenmesiyle milyonlara erken emeklilik fırsatı doğacak.

MEVCUT EMEKLİLİK ŞARTI NASIL?

Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan, prim eşitlemesiyle ilgili şunları söyledi:

Bugünkü uygulama kapsamında Bağ-Kur’lu erkek çalışanlar 25 tam yıl çalışıp, 9 bin prim ödeyip, 60 yaşında emekli olabiliyor. Kadın Bağ-Kur’lular ise 20 yıl çalışıp, 7 bin 200 prim gün ile 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. Yaştan dolayı emeklilik (kısmi emeklilik) için de kadın ve erkek çalışanlar 15 yıl (5 bin 400 prim gün) çalışıp, erkekler 55, kadınlar ise 50 yaşında emekli olabiliyor. Mayıs 2008 sonrası Bağ-Kurlu olanlar ise kadın ve erkek fark etmiyor, 9.000 gün prim ödemeleri halinde ilk sigortalı olduğu tarihe göre 60 ila 65 yaş arasında emekli olabiliyor.

SSK’lı çalışanlarda ise durum farklı. 1999-2008 arası sigortalı olan erkekler 7000 prim gün ve 60 yaşında; kadınlar ise 7.000 prim gün ve 58 yaşında emekliliğe hak kazanıyor. 2008 sonrası sigortalı olanlar ise kadın ve erkek 7.200 gün prim ödeyerek, 65 yaşında emekli olabiliyor.

5 YIL ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI DOĞACAK

Buna göre, Bağ-Kur’lu çalışanlar, SSK’lılara göre 1.800 gün, yani 5 yıl, daha fazla prim ödeyip, daha geç emekli oluyor. Yapılacak yeni düzenleme ile SSK’lılar ile Bağ-Kur’luların prim günleri eşitlenecek. Bağ-Kur’luların prim gün sayısı 9 bin günden, 7 bin 200 güne düşecek ama yaş şartı değişmeyecek. Böylece 7 bin 200 prim gün sayısını tamamlayan Bağ-Kurlular kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında emekli olacak. Bu da şu anlama geliyor, Bağ-Kur’lular, 1.800 gün daha az prim ödeyip, 5 yıl daha erken emekliliğe hak kazanacak.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

Düzenleme yapıldıktan sonra Bağ-Kur’lulara, EYT yolu da açılabilir. Çünkü düzenlemenin 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişlileri kapsayıp kopmayacağı kesin değil. Eğer, 1999 öncesi Bağ-Kur girişlileri kapsarsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanların bugünkü şartlarda 9.000 prim günü beklemeleri gerekiyordu. Düzenleme sonrası 7.200 prim günü dolduran Bağ-Kurlu, EYT’den emekli olabilecek. Ama düzenleme 2008 ve sonrası sigorta girişlileri kapsayacak olursa, EYT’den yararlanılamayacak.

Gelelim, okuyucuların sorduğu, düzenlemenin kimleri kapsayacağı konusuna. Bilindiği kadarıyla tüm Bağ-Kur’lular, prim eşitlemesinden yararlanamayacak. Yani, tüm Bağ-Kurlu olanların prim gün sayıları 7.200 güne düşürülmeyecek. Esnaf ve sanatkâr dediğimiz; berber, bakkal gibi, yanında 10-15 kişi çalıştıran küçük esnaf yararlanacak.

Şu bilgiyi de vereyim; isteğe bağlı sigortalı olanlar da Bağ-Kurlu sayılıyor. İsteğe bağlı sigortalılar da bu imkandan yararlanamayacak.