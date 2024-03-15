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Bakan açıkladı! 4,2 milyar TL bugün hesaplarda olacak

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan açıkladı! 4,2 milyar TL bugün hesaplarda olacak

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 7 bin 608 TL ödeme yapıldığını ifade ederek, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,2 milyar TL Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Halihazırda 559 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

"EN ÖNEMLİ HİZMET MODELLERİNDEN BİRİ..."

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadelerini kullandı.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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