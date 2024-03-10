Bakan açıkladı! Tek şartı karşılayan alıyor! Hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Bakan Göktaş, yalnızca gelir kriterini karşılayan ailelerin de destek kapsamına alındığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı. İhtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacaklarını duyuran Bakan Göktaş, ödemelerin bugün hesaplara yatmaya başladığını duyurdu. Göktaş, düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan hanelerin de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı’na dâhil edildiğini hatırlattı.

Bakan Göktaş, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar hanelere toplam 72,3 milyar TL destek sağlamış olacağız” dedi.