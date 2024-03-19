Bakan Göktaş açıkladı, Mart ayı destek ödemeleri hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mart ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesi kapsamında 884,7 milyon TL'yi hesaplara yatırdıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde destekleme hedefiyle yaptıkları ödemelerin hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını vurguladı.

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, “Çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğuna inanıyoruz. Bu kapsamda çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Mart ayına ilişkin 887,4 milyon TL SED ödemesi yaptık” dedi.