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    Bakan Işıkhan'dan emeklilere ek zam müjdesi! Zam oranı yüzde 49,25’e yükseldi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek zam için müjdeli haberi verdi. Bakan Işıkhan, zam oranının yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25’e yükseleceğini duyurdu. Bakan Işıkhan, "SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz." dedi.

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağı müjdesini vermiş, artış oranı yüzde 37,57’den yüzde 42,6'ya yükselmişti.

    SSK VE BAĞ-KUIR ZAM ORANI YÜZDE 49.25'E YÜKSELDİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile SSK ve Bağ-kur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Bakan Işıkhan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranının yüzde 42,6 yerine yüzde 49,25’e yükseleceğini müjdeledi.

    Bakan Işıkhan'dan emeklilere ek zam müjdesi! Zam oranı yüzde 49,25’e yükseldi

    TRT Haber'de konuşan Bakan Işıkhan, TBMM'ye sunulan asgari prim gün sayısının düşürülmesine ilişkin kanun teklifi ve emekli maaşlarına ek zamla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Işıkhan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

    "İşgücü piyasalarının iki boyutu var. Aktif ve pasif işgücü politikalarımız.İŞKUR aracılığı ile yürütmüş olduğumuz aktif iş gücü piyasası programlarını daha etkili ve kapsamlı hale getirmeyi düşünüyoruz.

    ASGARİ PRİM SAYISI 450 GÜNE İNDİ

    Kurs ve programlarda program süresinin 3 katı olarak uygulanan istihdam yükümlülüğünü biz 2 katına indirdik. Kurs ve Program sonrası istihdam taahhüt oranı yüzde 60'a indirildi.

    Daha güçlü iş gücü piyasası oluşturmayı hedefliyoruz. Asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.

    Bakan Işıkhan'dan emeklilere ek zam müjdesi! Zam oranı yüzde 49,25’e yükseldi

    EMEKLİ MAAŞINA EK ZAM ORANI YÜKSELDİ

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin emekli aylıklarındaki artışı ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25’e yükseltiyoruz.

    Böylece tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlamış olduk. Hiç bir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize  Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklillerimize hayırlı olmasını diliyorum.

    EK ZAM NE ZAMAN HESAPLARDA OLACAK?

    Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artmakta temmuz ayında da memurlar için toplu sözleşmenin, SSK ve Bağ-Kur içinde de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz Resmi Gazete'de yayımlanmdıktan sonra oluşan aylık farkları 1 haftada ödenecek."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    EmekliSon Dakika
    Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan'dan emeklilere ek zam müjdesi! Zam oranı yüzde 49,25’e yükseldi
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