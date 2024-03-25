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Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: Son 10 yılın en düşük seviyesini görmüş olduk

Bakan Işıkhan'dan işsizlik açıklaması: Son 10 yılın en düşük seviyesini görmüş olduk

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Işıkhan&#039;dan işsizlik açıklaması: Son 10 yılın en düşük seviyesini görmüş olduk

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk" diyerek istihdamı destekleyici politikaları sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılı işsizlik oranlarına ilişkin açıklamasında şunları kaydetti: "İşsizlik oranı, 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalış göstererek yüzde 9,4'e geriledi. Böylelikle Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz yüzde 10,1'in altında ve son 10 yılın en düşük işsizlik seviyesini görmüş olduk. İstihdam sayımız ise aynı dönemde 880 bin kişi artarak, 31 milyon 632 bine yükseldi. Önümüzdeki dönemlerde de işsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı ve istihdamı destekleyici politikalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."


Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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