Bakan Özdemir'den kadın girişimcilere müjde! Yeni destek geliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütmeleri için yeni bir proje başlattıklarını söyledi. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yeni proje kapsamında TÜBİTAK ile birlikte çağrıda bulunacaklarını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte konuştu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarından satır başları:

2022 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların işgücüne katılım oranı 2023 yılında yüzde 36’ya ulaştı. 12. Kalkınma planımızda kadınların geleceğine dair önemli hedefler belirledik. 2028 yılının sonuna kadar kadının işgücüne katılım oranını yüzde 40,1’e yükselmeyi hedefliyoruz.

Geçen ocak yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK ile iki iş birliği protokolü imzalamıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ayrıca bir imza daha attık. Bugün bu protokoller kapsamında yeni bir projenin daha müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.

Temiz teknoloji alanında kadın girişimcilerin şirketlerini büyütme süreçlerini desteklemektedir. Yine bu protokol kapsamında kadın ve aile odaklı bilimsel çalışmaları desteklemek üzere TÜBİTAK ile araştırma projeleri çağrısına çıkacağız. Teknoloji alanında faaliyet gösteren kadın girişimcilere destek olacağız.