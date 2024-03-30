Bakan Özhaseki projeyi değerlendirdi: 'Sıfır Atık' ile 185 milyar cepte

‘Sıfır Atık Hareketi’nin ülke ekonomisi için önemli olduğunu vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki “Sıfır Atık Hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık Hareketi ile ülke ekonomisine de 185 milyar TL geri kazandırdık” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan ‘Sıfır Atık Hareketi’ ile bugüne kadar ülke ekonomisine 185 milyar lira kazandırıldığını söyledi.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada Özhaseki, Haziran 2017’de başlatılan ‘Sıfır Atık Hareketi’nin Emine Erdoğan sayesinde küresel çevre hareketine dönüştüğünü ve bir dünya markası hâline geldiğini vurguladı.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’na imza atan ilk lider olduğu için teşekkür etti. Emine Erdoğan’ın çalışmaları doğrultusunda ‘30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’ ilan edildiğini aktaran Özhaseki “Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Danışma Kurulu kuruldu ve başkanlığını da Emine Erdoğan Hanımefendi üstlendi. Sıfır Atık, Türkiye’den dünyaya taşınan millî bir marka hâline geldi. Hedefimiz Cumhurbaşkanı’mızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hamlesine Sıfır Atık Hareketi ile büyük bir katkı sunmaktır” dedi.

498 MİLYON AĞAÇ KURTULDU

Bakan Özhaseki, ‘Sıfır Atık Hareketi’nin ülke ekonomisi için önemine de dikkati çekerek “Sıfır Atık Hareketi sayesinde 498 milyon ağaç kesilmekten kurtarıldı, 127 milyon varil petrolden tasarruf edildi. Sıfır Atık Hareketi’yle ülke ekonomisine 185 milyar lira geri kazandırdık” bilgisini paylaştı.

Uygulamayla israfın önlenmesini ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağladıklarını belirten Özhaseki, Sıfır Atık Hareketi’yle 2017-2023 dönemi içerisinde 29,3 milyon ton kağıt-karton, 7,8 milyon ton plastik, 2,9 milyon ton cam, 3,7 milyon ton metal ve 16,2 milyon ton organik ve diğer geri kazanılabilir atıklar olmak üzere yaklaşık 59,9 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomiye kazandırıldığını bildirdi. Özhaseki, 2017’de yüzde 13 olan atıklardan geri kazanım oranını, 2023’te yüzde 35’e yükselttiklerini ve bu oranı 2035’e kadar yüzde 65’e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN KUTLAMA

Öte yandan 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla New York’taki BM Genel Merkezi başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Emine Erdoğan’ın da video-mesaj yoluyla katıldığı kutlamalar; BM’ye üye ülkelerin katılımıyla 27 Mart’ta BM Genel Merkezinde, uluslararası kuruluşların, daimi temsilciliklerin ve dış misyonların katılımıyla Roma’da FAO Merkezinde, Cenevre’de BM Ofisinde, Nairobi’de BM Ofisinde, 28 Mart’ta Viyana’da BM Merkezinde ve Paris’te UNESCO Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Kutlamalar, 2 Nisan’da Paris’te OECD Oditoryumunda yapılacak.