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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek 'Türkiye tarihinde bir ilk' deyip açıkladı! "Bu sene yatırım..."

Bakan Şimşek 'Türkiye tarihinde bir ilk' deyip açıkladı! "Bu sene yatırım..."

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden tarihin en yüksek tutarlı euro ihracının dün başarıyla tamamlandığını duyurdu. Bakan Şimşek işleme beş kattan fazla talep geldiğini kaydederek, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk ihraç olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Ülke tarihimizdeki en yüksek tutarlı avro ihracımızı dün başarıyla tamamladık. Üç yıl aradan sonra ihraç ettiğimiz 2 milyar tutarındaki ilk avro tahvilimizin spreadi 2017’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Beş kattan fazla talep gelen işlemimiz, bu sene yatırım yapılabilir nota sahip ülke ihraçları dışında gerçekleşen ilk avro ihracı oldu. Bu başarılı ihraç uluslararası yatırımcıların ülkemize olan güveninin, programımıza duyulan inancın açık bir göstergesidir. Yerel seçim sürecinde kısa vadeli beklentiler ile oluşturulan spekülatif söylemler ve pozisyonlar programımızın hedeflerine ulaşmasını engelleyemeyecek."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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