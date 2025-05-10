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Bakan Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayiyi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücünü iyileştireceklerini belirterek "Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi.

Sanayi üretiminde geçen yılın son çeyreğinde başlayan toparlanmanın bu yılın ilk çeyreğinde devam ettiğini vurgulayan Şimşek, üretimin çeyreklik yüzde 1,8, takvim etkisinden arındırılmış yıllık yüzde 0,7 arttığını bildirdi.

"REKABET GÜCÜMÜZÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Şimşek, küresel ekonomideki gelişmelerin ekonomiye yansımasına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki belirsizlikler ve korumacı eğilimlere rağmen ekonomimizin yapısı, dış ticaretteki avantajlarımız, düşük emtia fiyatları ve güçlü desteklerimizle birlikte üretim ve ihracatın dayanıklılığını korumasını bekliyoruz. Sanayimizi teknoloji ve çevre odaklı dönüştürerek rekabet gücümüzü iyileştireceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı
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