Bakan Şimşek'ten vergi denetimi ile ilgili paylaşım

Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2025 15:03 - Güncelleme: 11 Temmuz 2025 15:04 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son zamanlarda artan vergi tahsilatı için denetimlere ilişkin bir grafik paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden son zamanlarda artan vergi tahsilatına ilişkin paylaşımda bulundu. İlgili Haber Bakan Şimşek'ten kritik enflasyon açıklaması! 2027 yılında... Bakan Şimşek, paylaştığı grafik ile denetimlerde daha çok "büyük ölçekli" mükelleflere odaklanıldığı mesajını verdi.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mahmut Ekinci