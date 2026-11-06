Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde düzenlenen Küresel Yol Başarı Ödülleri töreninde Türkiye’ye verilen iki ödülü teslim aldı.

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ABD'de, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF Global) tarafından düzenlenen organizasyonda Aydın-Denizli Otoyolu “Proje Finansmanı”, Yusufeli Viyadüğü ise “Yapım Metodolojisi” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Bakan Uraloğlu törenin ardından açıklamalarda bulundu. Ödüllerden bir tanesinin Yusufeli Merkez Viyadüğü’ne verildiğini kaydederek “Gerçekten oradaki gelişen duruma göre köprünün modelini değiştirdik, yapısal modelini değiştirdik. Dengeli konsoldan itme sürme yöntemine geçirdik ve oradaki barajın su tutması için gereken süreyi bu şekilde kazandırmış olduk. Yani biri bitmişken diğeri beklememiş oldu.” dedi.

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü’nün ödüllerini ABD'de teslim aldı

Türkiye’nin önemli ulaşım projelerinden Aydın-Denizli Otoyolu’nun da ödül alması ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, şu şekilde konuştu:

“Orada da mevcut trafikte 2-3 saatlere varan bir seyir süresi vardı ve çok fazla kavşak vardı 2 şehir arasında. Oraya otoyolu yaparak bütün bu karmaşayı da ortadan kaldırmış olduk. Hem düzenli bir hale getirmiş olduk, güvenli bir hale getirmiş olduk. Bu yolumuz finans alanında ödül aldı. Yusufeli Merkez Viyadüğümüz de yapım metodolojisi alanında ödül aldı. İkisi de birbirinden kıymetliydi gerçekten.”

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü’nün ödüllerini ABD'de teslim aldı

Devam eden projeler hakkında da açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Devam eden projeler var. Bir tanesi Başakşehir-Nakkaş Otoyolu. Bir başkası Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu. Orada devam ediyoruz. Yine bir başkası Antalya-Alanya… Turizm merkezimize hizmet edecek olan otoyol. Yine bir başkası aynı şekilde bizim Kınalı-Malkara arasında Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek olan otoyol…” dedi.

Bakan Uraloğlu, Aydın-Denizli Otoyolu ve Yusufeli Viyadüğü’nün ödüllerini ABD'de teslim aldı

Uraloğlu, tünel çalışmalarına da değinerek “Türkiye'de artık 6-7 bin metrelik tüneller kısa kalmaya başladı. Devam eden var. Bir tanesi Erzurum-Rize arasındaki Kırık Tüneli, bir tanesi Kop Dağı Tüneli, bir tanesi Vauk Tüneli, bir tanesi Geminbeli Tüneli. Dallıkavak Tüneli'ni geçtiğimiz günlerde hizmete açmış olduk.” dedi.

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