Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ tarafından üretilen Milli Hızlı Tren'in test sürüşünü gerçekleştirdi. Ankara-Kırıkkale arasında tamamen trafiğe kapalı hatta gerçekleştirilen testin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, “Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek olan trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale arasında denedik.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilen Milli Hızlı Tren'in test sürüşünü gerçekleştirdi.

Ankara-Kırıkkale arasında tamamen trafiğe kapalı hatta gerçekleştirilen testin ardından açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, hedeflerinin sadece demir yolu altyapısı yapmak olmadığını söyledi. Uraloğlu, “Demir yolu araçları noktasında da dünyayla aynı ligde olalım istiyoruz.” dedi.

Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Tren'i test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlayacak

TÜRASAŞ bünyesinde Sakarya, Eskişehir ve Sivas’ta üç fabrika bulunduğunu kaydeden Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Banliyö setlerinden vagonlara, dizel ve elektrikli lokomotiflere kadar üretimler yapıyorduk. Geçtiğimiz yıllarda saatte 160 kilometre hızla giden Milli Elektrikli Trenimizi üretip raylarda koşturmaya başlamıştık. Hızlı tren dünya ligi, Türkiye'de de bunun tasarımından tutun üretilmesine kadar zorlu bir süreç içinde bulunduk. Saatte 225 kilometre hızla hizmet verecek olan trenimizle saatte 250 kilometre hızı Ankara-Kırıkkale arasında denedik. Yerli, milli hızlı trenimiz Ankara-Kırıkkale yollarında, raylarında."

Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Tren'i test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlayacak

Uraloğlu, iki tren setinin de üretim bandına girdiğini bildirerek, "Sene sonu itibarıyla Sakarya'daki hızlı tren fabrikamızı da açarak orada daha bütüncül bir seri üretime de geçmiş olacağız. Bu aracımızda 200'ün üzerinde test yaptık. Burada ASELSAN ve TÜBİTAK ile işbirliği içindeyiz." diye konuştu.

Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Tren'i test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlayacak

"KARBON EMİSYONUNU AZALTABİLECEĞİMİZ EN GÜÇLÜ ULAŞIM ARACI DEMİR YOLLARI”

Bakan Uraloğlu, demir yolu araçlarının modern, güvenli, insanlara zaman kazandıran konforlu bir seyahat türü olduğunu belirterek aynı zamanda çevreci ulaşıma imkan sağladığını kaydetti. Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Karbon emisyonunu azaltabileceğimiz, ortadan kaldırabileceğimiz en güçlü ulaşım aracı demiryolları. Elektrikli araçlar da yollara iniyor o da kıymetli; ama ağır taşıtlardaki karbon emisyonun çoğunu onlar üretiyor. Onlar hala yollarda elektrikliye geçiş noktasında biraz mesafe almak lazım. Demiryollarında biz bunu şimdiden yakaladık. Bu anlamda güzel, konforlu. Trafiğe kapalı alanda, bütün önlemler alınmış bir şekilde ben de sürüşü deneyimledim. Heyecan vericiydi, hayırlı, uğurlu olsun."

Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Tren'i test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlayacak

TESTLER DEVAM EDECEK

Uraloğlu, trenin geliştirilmesiyle alakalı ve uluslararası sertifikaların alınması için testlerin tamamlanması gerektiğini bildirdi. Uraloğlu, Milli Hızlı Tren'in testlerinin bu senenin sonuna kalmadan tamamlanacağına dikkati çekerek şu şekilde konuştu:

"Birkaç ay da sertifikasyon işlemleri olacak. Sonra trenlerimizi normal yolcu taşımacılığında görmüş olacağız, önümüzdeki yılın ilk aylarında, birinci çeyrek diyebiliriz. Treni daha çok Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nda kullanırız. Diğer taraflarda şu andaki setlerimiz yeterli. Zaman zaman ihtiyaç olursa oralarda da kullanmamız söz konusu olabilecek. Bir taraf Karaman, bir taraf Sivas, öbür taraf artık Kapıkule."

Bakan Uraloğlu Milli Hızlı Tren'i test etti: 2027'nin ilk çeyreğinde yolcu taşımaya başlayacak

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