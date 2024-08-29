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Bakan Yumaklı'dan tarım desteği açıklaması! Yeni model hayata geçirildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bakan Yumaklı&#039;dan tarım desteği açıklaması! Yeni model hayata geçirildi

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararın Resmi Gazete’de yayımlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 2025-2027 yıllarında yapılacak olan tarımsal desteklemelerin Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

İLK ÖDEMELER ÜRETİMDEN ÖNCE 

Bakan Yumaklı karar ile birlikte hayvancılık ve su ürünlerinde olduğu gibi, bitkisel üretimde planlamaların yapıldığını belirterek, “Özetle; İlk defa bitkisel üretim destekleri 3 yıllık açıklandı. İlk defa destek ödemeleri üretim döneminden önce açıklandı. Destek kalemlerinde sadeleştirmeye gidildi. Bitkisel üretim yapan ÇKS'ye kayıtlı tüm üreticiler destek alacak. Üretim planlaması kapsamındaki stratejik ürünlere ilave destek verilecek. Su kısıtı olan havzalarda münavebeye uygun üretime ilave destek sağlanacak. Kamu kuruluşları tarafından ıslah edilen milli tohumla üretim yapan ilave destek alacak. Destek tutarları girdi maliyetlerindeki değişikliklere göre her yıl güncellenecek" ifadelerine yer verdi.

"ÇİFTÇİLERİMİZİ PLANLI ÜRETİME YÖNLENDİRECEĞİZ"

Bakan Yumaklı çiftçilerin karara göre planlı üretim yapabileceğini belirterek, “Yine bu kararla birlikte, çiftçilerimiz üretime karar vermeden önce, hangi havzada, hangi ürüne, ne kadar destek alacağını bilmiş olacak. Böylece çiftçilerimizi planlı üretime yönlendirecek ve plansız üretimin getirdiği bir takım olumsuzlukların da önüne geçmiş olacağız. 2024-2025 üretim sezonuyla başlayan 3 Yıllık Bitkisel Üretim Planlaması ve 2025-2026-2027 üretim yıllarını kapsayan desteklerimiz çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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