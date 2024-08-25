Çiftçiye mazot ve gübre desteği! Teşvik tarımsal üretimi artıracak

Çiftçiye sağlanacak destek miktarları artırıldı. Bu kapsamda mazot ve gübre desteği dekar başına 472 lira olurken, küçük aile işletmelerine 200 lira, yaş çay üretimine 553 bin liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Su kısıtlılığına karşı nohut ve mercimek üreticisine ise ilave yüzde 50 katkı geldi.

HABER MERKEZİ ANKARA- Tarımsal üretimin ve gıda arz güvencesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, verim ve kalitenin yükseltilmesi, tarımsal üretimde çevreci yaklaşımların benimsenmesi için uygulanan politikaların etkinliğini artırmak maksadıyla, bu yıl bitkisel üretim ve bazı tarımsal faaliyetler için yapılacak destek ödemeleri belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, bu yıl Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı çiftçilere ürünlerine göre dekar başına alacağı mazot desteği 50 ila 410 lira, gübre desteği 35 ile 62 lira arasında değişecek. Çiftçinin alacağı toplam mazot ve gübre desteği 472 liraya kadar ulaşabilecek.

Arpa, aspir, buğday, çavdar, tritikale, kuru fasulye, yulaf için dekar başına 123 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 185 lira, çeltik için 300 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 362 lira, dane mısır, fındık, kuru soğan, patates, yaş çay, zeytin için 103 lirası mazot ve 35 lirası gübre olmak üzere 138 lira, mercimek, nohut için 123 lirası mazot ve 35 lirası gübre olmak üzere 158 lira destek verilecek. Kütlü pamuk için 410 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 472 lira, soya için 205 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 267 lira, yağlık ayçiçeği, kanola için 144 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 206 lira, yem bitkileri için 103 lirası mazot ve 62 lirası gübre olmak üzere 165 lira ve diğer ürünler için 103 lirası mazot ödemesi ve 35 lirası gübre olmak üzere 138 lira destek sağlanacak. Ayrıca nadas için de 50 lira mazot desteği ödemesi yapılacak.

HER 50 DEKAR ARAZİ İÇİN 50 LİRA

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına asgari 50 dekar ve üzeri arazilerde, her 50 dekar araziye kadar bir analiz için 50 lira ödenecek.

ORGANİK TARIM DESTEKLENİYOR

Organik tarım faaliyeti yapan çiftçilere 270 lira, arı yetiştiriciliği yapanlara da organik statüde bulunan her bir kovan için 50 lira verilecek. İyi tarım uygulamalarına verilecek tutarlar, sertifika türüne göre 50 ila 400 lira arasında değişecek. Küçük aile işletmelerine ve geleneksel zeytin bahçelerinin rehabilitasyonuna dekar başına 200’er lira, fındık üreticilerine 170 lira destek yatırılacak. Katı organik-organomineral gübre desteği kapsamında dekar başına 40 lira destekleme ödemesi yapılacak.

FARK ÖDEMELERİ NETLEŞTİ

Üreticilere fark ödemesi için verilecek destekler de tespit edildi. Kütlü pamuk için 80 bin liraya; yaş çay üretimine 553 bin liraya kadar fark ödemesi yapılacak. Yer altı sularının yetersiz seviyede ve su kısıtlılığının olduğu yerlerde, bu yıl ekilen nohut ve mercimek ile yem bezelyesi, fiğ, macar fiği, burçak ve mürdümük ürünleri için yem bitkisi desteğine ilave yüzde 50 destek sağlanacak. Damlama sulama ile sulanan alanlar hariç dane mısıra destekleme ödemesi yapılmayacak.

KİMYASAL İLAÇ KULLANIMININ AZALTILMASI TEŞVİK EDİLECEK

Bitkisel üretimde kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi, bitkisel ürünlere arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması amacıyla dekar başına 2 bin 550 lira örtüaltı, 870 lira açıkta biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği verilecek.

Çiftçilerin lisanslı depo işletmelerinde muhafaza ettikleri söz konusu ürünler için en fazla 6 ay kira desteği uygulanacak. Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi’ne (ÇMVA) dâhil olan ve 2023 yılında kayıt altına alınan işletmelere işletme başına 1.000 lira ödenecek.

BAKAN YUMAKLI: ÜRETİCİ NE KADAR DESTEK ALACAĞINI ÖNCEDEN BİLECEK

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yeni tarım desteği tutarlarıyla ilgili “Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek. Çiftçilerimizin 2025 yılındaki üretimlerini kapsayacak desteklerimizi de önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Çiftçilerimize bereketli bir üretim dönemi diliyorum” açıklamasında bulundu.