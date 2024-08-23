Efsane telefona WhatsApp desteği sonlanıyor! Hangi cihazlar artık desteklenmeyecek?

WhatsApp, Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo'nun eski modellerine destek vermeye devam ediyor. Ancak şirket 1 Eylül 2024 itibarıyla telefon üreticilerinin bazı eski cihazlarına verdiği desteği sonlandırma kararı aldı. İşte WhatsApp'ın olmayacağı telefonlar...

WhatsApp, günümüzde en güncel amiral gemileri ve telefon şirketlerinin destek verdiği cihazlara destek vermeye devam ediyor.

WhatsApp, günümüzde telefon şirketlerinin desteğini verdiği en güncel cihazlara mesajlaşma uygulamasını sunmaya devam ediyor. Fakat gün geçtikçe telefonlar eskiyor ve Samsung, Huawei, LG, Sony ve Lenovo gibi şirketlerin eski cihazlarına desteğini sonlandırıyor.

Mesajlaşma uygulaması telefon şirketleri eski cihazlara verdiği desteği sonlandırana kadar uygulamasını telefonlarda tutmaya devam ediyor.

Sadece WhatsApp bu yöntemi uygulamıyor, Google'ın kendisi bile bir süre sonra eskiyen cihazlara verdiği desteği sonlandırıyor.

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARI DESTEKLİYOR?

Telefon şirketlerinin yazılım desteği verdiği ve düzenli olarak güvenlik güncellemelerini sunduğu telefonlara WhatsApp yazılım desteği vermeye devam ediyor. Telefon üreticileri yazılım desteğini kestikten sonra WhatsApp artık cihazlarda kullanılamaz hale geliyor.

WHATSAPP HANGİ TELEFONLARA DESTEĞİNİ KESECEK?

İşte 1 Eylül'den itibaren WhatsApp’ın desteklemeyeceği eski marka ve modeller:

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

Duyurulduğu dönemde açılabilir klavyenin trend olduğu ve akıllı üreticilerinin klavye yarışına girdiği dönem satışa çıkan LG Optimus F3Q artık WhatsApp desteğine sahip değil.

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Lenovo A820

Sony Xperia M

Bir dönem herkesin cebinde bulunan, Clash of Clans oyununun zirve çağında ellerimizden düşmeyen Samsung Galaxy S3 mini artık WhatsApp desteğine sahip değil.