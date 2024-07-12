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"Bakanın ailesi için uçaktan yolcu indirildi" iddiasına peş peşe açıklamalar! Mehmet Şimşek iftiraya sitem eti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Bakanın ailesi için uçaktan yolcu indirildi&quot; iddiasına peş peşe açıklamalar! Mehmet Şimşek iftiraya sitem eti
Mehmet Şimşek, Ajet, Hazine Ve Maliye Bakanı, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi ile çocuğunun, AJet'e ait bir yolcu uçağında seyahat edebilmesi için uçaktaki bazı yolcuların indirildiği iddiası sonrası açıklama geldi. AJet olayı yalanlarken, Bakan Şimşek ise "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ailesi için Ajet'e ait uçaktan yolcu indirildiği iddia edilmişti. Gündem olan konu sonrası Ajet ve Bakan Şimşek'ten peş peşe açıklamalar geldi. 

AJET YALANLADI 

Ajet'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada iddialar kesin bir dille yalanlandı. Şirket açıklamasında, "Çeşitli sosyal medya platformları ve haber sitelerinde, şirketimizin adı kullanılarak bir Bakanımızı ve ailesini hedef alan gerçek dışı iddialar dile getirildiği anlaşılmaktadır. Yazılan iddiaların gerçek dışı olduğunu ve tüm hukuki yolların kullanacağını kamuoyunu saygıyla bildiririz." ifadelerine yer verildi.

BAKAN ŞİMŞEK SİTEM ETTİ 

Ajet'in açıklamasını alıntılayan Bakan Şimşek ise iftiralara sitem etti. Şimşek, "Gerçek olmayan ve yalanlanan bu haberle ailemin ima ve itham edilmesini şiddetle kınıyorum." dedi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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