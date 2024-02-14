Bakanlık marketler için düğmeye bastı! Artık raflarda olmayacak, yasak geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı marketler için düğmeye bastı. Alınan yeni tedbirlerle market raflarındaki ürün etiketlerine sıkı denetim geliyor. Bundan böyle etiketlerde "tadında, lezzetli, keyfi ve aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Bu etiketlerin kullanılması halinde ise işletmeye ceza kesilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketiciyi yanıltan, kafasını karıştıran ve yanlış yönlendiren etiketler için harekete geçti. Alınan tedbirler ile market raflarında kullanılan etiketler sıkı bir şekilde denetlenecek. Ayrıca, "Tadında, lezzetli, keyfi ve aromalı" gibi tüketiciyi yönlendiren etiketlerin kullanılması da yasaklanacak. Bu etiketleri kullanan marketlere ise ceza kesilecek. Bahsi geçen düzenlemenin yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

TRT Haber'in haberine göre, Tarım ve Orman Bakanlığı yanıltıcı etiketlere yönelik bir standart uygulama yürürlüğe sokmak için çalışma başlattı. Yapılacak düzenleme ile tüketiciyi yanıltan etiketlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Tüketiciler doğru bilgilendirilecek. Gıdalarda "tadında, lezzeti, keyfi, aromalı" gibi ifadeler kullanılamayacak. Örneğin, margarinin üzerinde 'tereyağı lezzetinde' ifadesi yer raflarda yer alamayacak.

TÜKETİCİNİN DAHA BİLİNÇLİ HALE GELMESİ SAĞLANACAK

Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Başkanı Mücahit Taha Özkaya, "Aslında koruyucu bir unsurdur. Satılan ürünler evet tereyağı diye aldığı margarin veya salça diye aldığı domates sosu gibi ürünler aslında gıda güvenliği açısından bir sakıncası olan ürünler değil ama tüketiciyi yanıltıcı olaylar vardır. Tenekenin üzerine zeytin resmini koyup ayçiçek yağı satanlar gibi. Bitkisel karışımlı yağ satanlar gibi. Böylelikle tüketicinin daha bilinçli hale gelmesi sağlayacak" dedi.

Gıda etiğine uygun olmayan unsurların da etiketlerde yer alamayacağını belirten Özkaya şöyle konuştu:

"Gıda etiği açısından ön plana çıkarılan bazı unsurlar, fotoğraflar olabiliyor. Bazı harflerin ön plana çıkarılması gibi punto olarak büyük konması veya fotoğrafların konması gıda etiği açısından uygun değildir. Bunlar da dikkate alınacaktır."

KARARA UYMAYAN MARKALARA CEZA YAĞACAK

Gıda ürünlerindeki etiketlerle ilgili çalışma tamamlandı. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor. Uygulamaya geçiş takvime bağlanacak. Karara uymayan markalara cezai işlem uygulanacak.