Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Haberler > Ekonomi > Balıkta Ramazan durgunluğu! Tezgahlar boş kaldı

Balıkta Ramazan durgunluğu! Tezgahlar boş kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de Ramazan ayı dolayısıyla geçen yıl dolu olan tezgahlar bu yıl boş kaldı. Balıkçılar fiyatların ucuzluğuna rağmen ilginin azlığı nedeniyle durgunluk yaşandığını söyledi.

Balık Ramazan ayının ilk günlerinde çoğunlukla tercih edilmeyen gıda ürünleri arasında bulnuyor. Kocaeli'de Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşların balığa olan ilgisi azalınca tezgahlar boş kaldı. 

Durgunluk yaşadıklarını ifade eden balıkçı Ahmet Tartar, "Geçen sene daha yoğundu ama bu sene Ramazan ayı çok durgun geçiyor. Şu anda halkın en çok sevdiği balıklar çipura, levrek, barbun, tekir ve lüfer. Bu aralar küçük balığı alan yok. Daha çok büyük balık olan kalkan, barbun, tekir, mezgit ve turna mezgiti satılıyor" dedi.

"FİYATLARIMIZ UYGUN"

Balık fiyatları ile ilgili bilgi veren Tartar, "Fiyatlarımız gayet ucuz. Hamsi 150, istavrit 120 TL'den satılıyor. 150 TL'ye kemik vermiyorlar. Fiyatlarımız gayet ucuz. Turna mezgit 450-500 TL arasındayken şimdi 350 TL oldu. Çipura ve levrek 110 TL, kefal ise 130 TL'den satılıyor. Ucuzluğa rağmen durgunluk var. Ramazandan kaynaklı durgunluk olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Balık almak için tezgahları inceleyen Emre Dursun ise "Genellikle boğaz balıklarını tercih ediyoruz. Bugün de tercihimiz lüfer balığından yana oldu ama haftada bir defa hamsi yemeye özen gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Şimşek bankacılara "faiz artırma" talimatı mı verdi? TBB'den açıklama var  - EkonomiBakan Şimşek bankacılara "faiz artırma" talimatı mı verdi?Japonlar ramazan pidesinin vazgeçilmezi Gökova sarı susamına hayran - EkonomiJaponlar ramazan pidesinin vazgeçilmezi Gökova sarı susamına hayranAsırlık lezzet Ramazan ayının vazgeçilmezi: İrişkit sucuğu - EkonomiAsırlık lezzet Ramazan ayının vazgeçilmezi: İrişkit sucuğuYeşil elmasta hasat zamanı! Tarlada 20, pazarda 50, lokantalarda 400 TL - EkonomiTarlada 20, pazarda 50, lokantalarda 400 TLÜnlü ekonomist Mahfi Eğilmez uyardı "Gelirimizden çok tüketiyoruz" - EkonomiGelirimizden çok tüketiyoruzYüksek ev fiyatlarına çözümü böyle buldu! Kapış Kapış satılıyor - EkonomiYüksek ev fiyatlarına çözümü böyle buldularTaksiciler davayı kazandı! Uber Avustralya'da tazminat ödeyecek - EkonomiUber tazminat ödeyecekiPhone'larda büyük değişim yolda! Apple ve Google'dan yapay zeka adımı - EkonomiApple ve Google'dan yapay zeka ortaklığı'Merkez Bankası'nın raporundan sızdığı' iddia edilmişti: SPK suç duyurusunda bulundu - EkonomiSPK suç duyurusunda bulunduBitcoin de FED’e bakıyor! BTC fiyatı kritik seviyenin altında… - EkonomiBTC fiyatı kritik seviyenin altında…
Sonraki Haber Yükleniyor...